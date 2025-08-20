Una familia se enfrenta a dificultades económicas y decide dejar de usar papel higiénico durante 4 años

Rollo de papel higiénico (obviamente en una imagen de archivo, porque en la casa de esta familia no existe)

Atravesar dificultades económicas obligar a tomar una medida inmediata: recortar gastos. El lugar más habitual en el que se suele 'meter la tijera' es el ocio, limitando actividades como los viajes o las salidas a comer a restaurantes.

Sin embargo, la familia conocida en YouTube como The Fairly Local Family decidió recortar gastos en un bien que para la inmensa mayoría de la población es indispensable: el papel higiénico.

En declaraciones al medio de comunicación británico The Sun, Amber Allen, mujer miembro de la familia, ha explicado que "endeudados por los estudios: la universidad, la facultad, todo costaba dinero. No teníamos dinero ni para papel higiénico".

"Buscábamos qué podíamos tachar de la lista de la compra. Al final, me di cuenta de que, literalmente, estaba tirando el dinero por el retrete", ha destacado Amber Allen, en referencia en la decisión adoptada hace más de 4 años de dejar usar papel higiénico.

Si has llegado hasta aquí, sabemos que te estarás preguntando cómo se las arreglan sin papel higiénico. La mujer ha contado que utilizan toallitas de tela reutilizables, que lavan y posteriormente vuelven a usar. En concreto, la familia utiliza toallitas hechas de franela o de otros tejidos suaves. Por lo general, son pañales para bebés o tejidos baratos.

Respecto a la limpieza de esas toallitas para poder reutilizarlas, Amber ha detallado que las telas usadas se sumergen primero en un cubo hermético con agua (a veces se añade vinagre) y después se introducen en la lavadora. La mujer asegura que antes de lavarlos en el electrodoméstico, ya no quedan restos visibles de suciedad.

Pese a que inicialmente prescindieron del papel higiénico por motivos económicos, la familia dice haberse acostumbrado a esta forma de actuar y que continúan sin comprar papel higiénico pudiéndoselo permitir. Solo hacen una excepción: cuando van invitados a casa.