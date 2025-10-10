Una familia hereda lo que parecía un simple cuarzo, llaman a la puerta y son coleccionistas con millones de euros en sus manos

Un recuerdo por valor de 2,26 millones de euros (comisiones inclusive). Una familia se ha llevado toda una sorpresa después de descubrir que el anillo de cuarzo rosa que habían heredado y querían vender en un inicio, se trataba realmente de un diamante de altísimo valor, gracias a la consulta de expertos.

La pieza, conocida como el anillo Trombino de Bulgari, estaba compuesta por un diamante rosa de más de tres quilates, clasificado por el Gemological Institute de America (GIA) como Natural Fancy Intense Pink, pureza VS2 y tipo Ila (lo que significa que las piedras son puras) que consiguió venderse en la subasta celebrada en Turín por un precio mayor de 2 millones de euros.

En total, más de diez coleccionistas internacionales han participado en la puja, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Hong Kong u Oriente Medio. Junto con el diamante principal, el anillo también cuenta con otros 64 diamantes adicionales.

Se trata del segundo anillo más caro jamás vendido en una subasta en Italia, marcando todo un récord para los especialistas de Aste Bolaffi, quienes descubrieron que se trataba en realidad de un diamante rosa y no de un cuarzo como se pensaba inicialmente.