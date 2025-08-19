Una familia nada en el mar, se dan cuenta de que no están solos y cuando se dan la vuelta empiezan las sorpresas

Una familia británica vivió un encuentro inesperado y conmovedor mientras se bañaba en la costa de Dorset, al suroeste de Inglaterra, cuando un delfín comenzó a interactuar de forma juguetona con ellos. El cetáceo parecía no tener ningún temor y se mostró especialmente cariñoso, acercándose con insistencia para ser acariciado y empujando suavemente a los nadadores con su hocico entre las olas.

"Fue un momento mágico, me alegra mucho haberlo podido capturar. De repente, un delfín se acercó y quiso unirse a la diversión. Era amigable y juguetón. Incluso empezó a empujarnos por el agua", relató a TV3.lt Lynda MacDonald, de 50 años, quien estaba en el mar con su esposo, su hijo y la novia de este.

"No le molestó en absoluto nuestra presencia, fue muy valiente con nosotros. He visto delfines antes, pero a este nunca lo olvidaré", añadió.

La Sociedad para la Conservación de Dorset recordó que, aunque solemos asociar a los delfines con playas tropicales, el Reino Unido alberga 28 especies de ballenas, delfines y marsopas, muchas de ellas registradas en la propia costa de Dorset. "El mar pertenece a los delfines. Estábamos felices de estar con ellos por un corto tiempo", concluyó Lynda.

¿Hay que tener cuidado con los delfines?

Aunque el encuentro de la familia británica en Dorset con un delfín juguetón fue una buena experiencia, no todos los comportamientos de estos cetáceos encajan con la imagen idealizada que solemos, o solíamos, tener de ellos.

Antes, los delfines eran conocidos por su inteligencia, simpatía y habilidades sociales, pero hoy en día solo hay que navegar por TikTok o YouTube para encontrar vídeos que los definen como animales perturbadores, alimentando la idea de que esconden un “lado oscuro" que pocos conocen.

"El problema surge cuando la gente observa a los delfines mulares en la vida real y piensa: 'Oh, los delfines no son tan simpáticos como los recuerdo de ver Flipper'", explica a National Geographic Andrew Read, director del Laboratorio Marino de la Universidad de Duke.

La bióloga Denise Herzing, fundadora del Proyecto Delfín Salvaje, afirma que, en efecto, los machos pueden mostrarse agresivos, sobre todo en interacciones con las hembras, a quienes a veces "monopolizan" durante su celo. Sin embargo, matiza que "no siempre es una situación forzada. La hembra puede elegir entre los machos". Incluso pueden defenderse, propinando golpes de cola para rechazar relaciones no deseadas.

A pesar de que vídeos virales en redes sociales han difundido imágenes de delfines "atacando" a humanos o interactuando de forma extraña, los científicos insisten en que se trata de comportamientos naturales, no de maldad. "Hacen lo que tiene más sentido para propagar una especie", señala Amber Lea Kincaid, conductista animal y fundadora de Wildlife Research Alliance.

En algunas poblaciones, como la de Shark Bay, en Australia, los delfines mulares forman complejas alianzas sociales de varios niveles para asegurarse el acceso a las hembras. El "pastoreo" de hembras por parte de los machos puede durar semanas y, según un estudio de 2022, los vínculos sociales estrechos entre machos se traducen en más descendencia.

Sin embargo, ciertos comportamientos sí han generado perplejidad incluso entre los expertos. Casos documentados de infanticidio, cuando un macho mata a la cría de otro para acelerar la receptividad de la hembra, o incluso de necrocoito, como los registrados en la bahía de Sarasota (Florida), evidencian que estos animales siguen siendo profundamente complejos y, en parte, enigmáticos.

"No tienen un código moral humano", recuerda Kincaid, destacando que la interpretación ética de sus actos solo cobra sentido dentro de nuestras propias construcciones culturales. Por eso, lejos de demonizarlos, los científicos piden comprender que los delfines mulares, como todos los animales, actúan movidos por su biología y su evolución. "Son criaturas sociales, inteligentes y adaptativas, no personajes de una serie de televisión", concluyen.