Una ganadera de Ávila avisa del problemón que está teniendo su ganado con los buitres: "¿Tenemos que quedarnos aquí a dormir?"

Una ganadera de Segovia ha denunciado, a través de su canal de TikTok (@ganaderasengredos), el problema que ella y el resto de compañeros de profesión sufren día a día con los buitres y su ganado. "Esta mañana hemos venido a ver a la vaca. Estaba parida, acababa de parir. Y ahora que hemos venido a levantar el becerro por si me amaba estaba lleno de buitres, lleno de buitres", comienza indignada en el video.

"La vaca y el becerro estaban bien. Vale, pero que luego no me cuenten ni me digan que los buitres no atacan animales vivos. [...] Está el animal, está la vaca, que no hay quien se acerque a ella porque piensan que la van a matar. Había más de 20 buitres aquí", agrega la mujer, que explica que el problema, además, es que estos animales no se pueden cazar.

"Ahora o los controlan o a ver qué hacemos con ellos. [...] ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que quedarnos aquí a dormir para que no nos maten a las vacas. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nadie los controla, ¿qué hacemos con ellos?", sentencia la ganadera en la publicación, que ya suma más de 5600 'me gusta' y 2500 comentarios.

Algunos de ellos dan la razón a la mujer: "Los buitres y los ganaderos antes trabajaban juntos, cuando un animal moría se dejaba en el campo para los buitres. Al prohibirlo han conseguido que pasen de carroñeros a rapaces. ¡Leyes sin sentido!", afirma uno. "En las hoces del Duraron un buitre casi se lleva a mi perrito, que pesaba 7 kilos, porque lo vi venir y lo cogí rápido, pero iba derecho a por él", comenta otro.

Otros comentarios defienden al animal. "Indignación total es que por gente como vosotros queréis matar lobos, buitres y algo más que iréis pensando, qué pena", lamenta uno. "También hay buitres de dos patas, que viven a costa de los animales", señala otro.

En la actualidad, según destaca National Geographic, existen cuatro especies de buitre a destacar que viven en la península ibérica. Se trata del buitre negro, el alimoche común, el buitre leonado y el quebrantahuesos, siendo el más común en nuestro país el primero, que se encuentra catalogado como especie vulnerable.