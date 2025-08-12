Una investigación arroja luz sobre la gran capacidad de los perros callejeros para ponerse en la piel de los humanos

La cifra exacta de perros callejeros en España es difícil de determinar debido a la falta de datos oficiales actualizados. Sin embargo, se estima que existen más de 9 millones de perros en el país, con un porcentaje significativo viviendo en la vía pública o en refugios debido al abandono. También los hay que nunca han tenido una familia.

A pesar del nulo o escaso contacto de estos animales con los humanos, un estudio ha demostrado estos perros demuestran una capacidad innata para entender nuestros gestos y comunicarse con nosotros de maneras que antes solo se atribuían a perros domésticos.

Un equipo liderado por Anindita Bhadra, experta en conducta animal del Instituto Indio de Educación e Investigación Científica, ha investigado a 160 perros callejeros en varias ciudades de la India. En su experimento, un humano señalaba uno de dos cuencos, uno con pollo crudo y otro vacío pero con olor a comida, sin acercarse mucho.

Para su sorpresa, casi el 80% de los canes que se acercaron a los cuencios seguían la señal humana, indicando que podían interpretar este gesto básico a pesar de no haber sido entrenados. "Es una prueba más de que a los perros callejeros se les da tan bien como a cualquier otro perro usar gestos humanos básicos y que los perros callejeros son tan inteligentes como suele imaginar la gente", explica Brian Hare a National Geographic.

Este hallazgo es especialmente significativo si se considera que la mitad de los perros no se acercaron, probablemente por experiencias negativas previas con personas. "El perro puede evaluar la intención del humano y decidir si seguir la indicación", explica Bhadra, destacando que la capacidad de los perros callejeros para procesar estas señales sugiere una inteligencia y adaptación excepcionales.

La importancia de este estudio va más allá de la curiosidad científica, ya que podría ayudar a diseñar estrategias para que las personas, especialmente niños, quienes son las principales víctimas de mordeduras, aprendan a interactuar mejor con estos animales, favoreciendo "una coexistencia más pacífica", señala Bhadra.