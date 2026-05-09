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Una isla habitada de las Azores estuvo a punto de sufrir una erupción volcánica en 2022 sin que nadie lo supiera: 18.000 terremotos lo destaparon
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Una isla habitada de las Azores estuvo a punto de sufrir una erupción volcánica en 2022 sin que nadie lo supiera: 18.000 terremotos lo destaparon

Los vecinos preparaban posibles evacuaciones ante el miedo de una erupción inminente.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de São Jorge, una isla de las Azores, y otra de una erupción volcánica
La isla habitada de São Jorge estuvo a punto de sufrir una erupción volcánica en 2022.Getty Images

Las Azores llevan años apareciendo en listas de destinos soñados por su naturaleza salvaje, volcanes dormidos, lagunas imposibles y tesoros perdidos en medio del Atlántico que atraen cada temporada a miles de viajeros. Pero bajo esa imagen de paraíso tranquilo, la tierra sigue viva. Y ahora, un estudio científico ha revelado que una de sus islas habitadas estuvo mucho más cerca de sufrir una erupción volcánica de lo que nadie imaginaba.

La protagonista de esta historia es São Jorge, una estrecha isla volcánica del archipiélago portugués donde viven unas 8.000 personas y que en marzo de 2022 empezó a temblar sin descanso. En apenas unos días, más de 18.000 pequeños terremotos pusieron en alerta a científicos y autoridades, mientras cientos de vecinos preparaban posibles evacuaciones ante el miedo de una erupción inminente.

Ahora, un estudio liderado por investigadores de la University College London y publicado en Nature Communications reconstruye con más precisión lo que pasó bajo tierra. Una enorme masa de magma ascendió desde más de 20 kilómetros de profundidad, quedándose a tan solo 1.600 metros de la superficie antes de detenerse. El trabajo analiza los terremotos con alta precisión mediante sensores terrestres y submarinos, además de datos geodésicos y satelitales.

Una “intrusión secreta”

La mayor parte de este ascenso de magma pasó desapercibido porque no provocó actividad sísmica, es decir, no se registraron terremotos medibles en la superficie. Como explicó el Dr. Stephen Hicks, autor principal del estudio, a EurekAlert, se trató de una "intrusión secreta" de magma en las capas superiores del manto terrestre. El fenómeno se produjo en apenas unos días y desplazó millones de metros cúbicos de roca fundida bajo la isla.

La clave estuvo en una de las grandes fallas de la isla, la zona de Pico do Carvão. Según los autores, esa fractura actuó al mismo tiempo como canal de subida y como freno, ya que por ahí se abrió paso el magma, pero también pudo escapar presión y fluido lateralmente, lo que ayudó a bloquear una erupción que parecía cercana. Además, las imágenes por satélite detectaron una elevación del terreno de unos 6 centímetros.

El resultado de esta investigación cambia por completo lo que se pensaba sobre este episodio de 2022: no fue solo una secuencia de temblores de la tierra, sino una intrusión magmática “silenciosa” durante gran parte de su ascenso. Para los científicos, el caso de São Jorge demuestra que los volcanes pueden estar mucho más activos de lo que parece y que combinar datos de tierra y fondo oceánico es decisivo para anticipar mejor este tipo de crisis en islas volcánicas como las Azores.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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