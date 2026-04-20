Alerta de tsunami en la costa este de Japón tras un terremoto de magnitud 7,4

Imagen de una televisión haciéndose eco del terremoto de magnitud 7,5 que ha desatado alertas por tsunami en la costa este de Japón.

Un potente terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter ha sacudido este lunes la costa de Japón, concretamente, la zona este, ante la prefectura de Honshu, según los datos facilitados por el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo. El seísmo tuvo una profundidad de 13 kilómetros, dejando también una alerta por amenaza de tsunami que afecta a varias prefecturas localizadas en la costa este del archipiélago nipón.

Concretamente, el terremoto ha tenido su epicentro en aguas situadas a unos 100 kilómetros de la costa de Sanriku. De esta forma, las áreas que se encuentran bajo aviso de riesgo de tsunami van desde la prefectura de Iwate, la parte central de la costa del Pacífico de Hokkaido y la costa del Pacífico de la prefectura de Aomori. En esa misma línea, también se han emitido avisos para otras zonas de la costa del Pacífico de las prefecturas de Hokkaido y Aomori, así como para las prefecturas de Miyagi y Fukushima.

También se están revisado central nuclear de Onagawa, en busca de posible anomalías y como parte del protocolo de seguridad para evitar desastres como los ocurridos en el pasado con el tsunami que afectó a la central nuclear de Fukushima. Se esperan olas de hasta tres metros de altura —9,84 pies— en Hokkaido e Iwate.

Máxima alerta en Japón al alcanzar el grado 5: las primeras olas llegan a Iwate

Por otro lado, este seísmo ha estado acompañado del nivel de máxima alerta en el país del sol naciente, al haber alcanzado el grado 5 que las autoridades niponas establecen como el más peligroso. Ello supone que se han registrado restricciones a la movilidad de las personas, pero también registrando derrumbes de muros de bloques de hormigón.

Los vídeos e imágenes de los temblores ya han comenzado a circular con fuerza en las redes sociales y puede verse en ellas momentos de tensión en centros laborales o en la propia calle. Por otro lado, en la prefectura de Iwate ya han comenzado a llegar las primeras olas de crecida por el terremoto. Una de estas ya ha alcanzado los 40 centímetros de altura en el puerto de Miyako.