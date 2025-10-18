Una joven llega a una finca ganadera, mira a las vacas y se queda pasmada con el intruso insospechado: "El Jägermeister en mi nevera"

Una sorpresa de miedo. Recientemente, cuando Chloe, una joven británica aficionada a la equitación llego a una finca donde suele pasear con su caballo, jamás imaginó encontrarse entre las vacas lo que descubrió: un gran ciervo de imponentes cuernos mimetizado entre el rebaño como si fuera uno más. La escena, grabada con su móvil en un prado del Reino Unido, ha dado de qué hablar en el seno de las redes sociales.

En el vídeo, recogido por la revista Jara y Sedal, se ve al grupo de vacas descansando, mientras, en el centro, "se distingue claramente al intruso: un ciervo rojo adulto que, lejos de huir, permanece inmóvil y tranquilo, como si llevara toda la vida entre reses". Para el medio, "la escena combina naturalidad y humor involuntario".

La publicación ha sido todo un éxito en redes sociales: supera ya las 90.000 reacciones, más de 5.000 compartidos y cientos de comentarios de internautas que no han podido evitar tomárselo con humor. Uno de los más sonados, según la información recogida en la publicación: "El Jägermeister en mi nevera". "Se esconde a plena vista, los cazadores no disparan en los pastos de vacas", bromea otro. "Simplemente, pensó: vi un rebaño y dije, ¿por qué no?".

De acuerdo a la información difundida, no es raro que los ciervos se acerquen a zonas agrícolas en busca de alimento, pero "es inusual que lo hagan con tanta confianza". La secuencia ha generado debates sobre la relación entre animales salvajes y entornos humanizados. En esta línea, la escena muestra un momento de convivencia entre la fauna silvestre y el ganado doméstico.

No obstante, el ciervo, ajeno al revuelo digital, parece habitar la zona con frecuencia o que incluso el propietario de las vacas lo haya criado junto a ellas, ya que, según se puede ver en el perfil de TikTok de la joven, "es compañero habitual del rebaño".