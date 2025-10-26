Una madre confiesa la frase que la saca de quicio y muchos consideran un cumplido cuando cumples años: "Es muy vergonzoso"

Hay frases que se dicen sin ningún tipo de maldad y sin darle muchas vuelvas pero que pueden hacer daño y demuestran el dicho de que cuando no sabes qué decir es mejor callar. Una mujer ha dado muestra de ello al relevar la frase que la saca de quicio en la sección Cofesiones del medio Kek Mama.

Charlotte tiene 32 años, está casada y tiene un hijo. A pesar de esto, ha señalado ciertas situciones y comentarios que experimenta "con bastante frecuencia", aunque ya es adulta "desde hace muchos años". "Llevo 12 años independizada. Estoy casada y tengo un hijo. No me pasa todas las semanas, pero sí varias veces al año. Y es muy vergonzoso", ha asegurado.

La mujer ha asegurado que, a su edad, todavía tiene que mostrar su identificación para comprar alcohol. "Incluso me la pidieron en un festival el año pasado. Aunque mis amigos dicen que es un cumplido, o peor aún", ha relatado antes de añadir que muchas veces le dicen: "Ya lo verás como un cumplido dentro de unos años". "Yo no lo siento así en absoluto. Sí que parezco joven. Una cara de bebé. Genial. ¿Por qué debería alegrarme?", ha apuntado.

Además, ha señalado que esto también le genera problemas en el trabajo. "También me molesta en el trabajo, porque veo que la gente piensa que soy nueva y, por lo tanto, no me toman en serio, aunque soy líder de equipo. Tuve que luchar por ello dentro de mi empresa, pero por suerte ahora sí me toman en serio. Sin embargo, el contacto con los clientes suele ser difícil", ha expresado.

Lo peor, sin embargo, llega cuando le sueltan la frase que realmente la saca de quicio. Suele ocurrir cuando vendedores y otros desconocidos la llaman al teléfono o directamente a la casa y le dicen: "¿Están tus padres?". Esa pregunta, ha remarcado, "es la guinda del pastel".

"Me hundiría en el suelo. Qué vergüenza. No lo considero un cumplido, sino un insulto. Incluso cuando estaba embarazada, paseando con un bebé en el cochecito, o ahora con un bebé de un año en la cadera, me siguen preguntando esto con frecuencia. Incluso oí a alguien quejarse de las 'madres adolescentes' una vez cuando estaba embarazada", ha añadido. Y ha concluido con un claro: "¡Tenía 31 años!".