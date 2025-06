Una madre tira 2.500 euros a la basura porque puso que su hijo era "niño" en el billete de avión

El nombre de los billetes de avión puede traducirse en la cancelación de un viaje familiar. En esta incertidumbre se encuentra una familia de Finlandia que corre el riesgo de perder sus vacaciones a Cerdeña (Italia) por los problemas burocráticos de la aerolínea con la que viajan, Lufthansa.

Según publica el medio finés Iltalehti, hace unos días, Saija Tarro, la madre de familia, compro unos vuelos de Helsinki a Cerdeña a través de la agencia Flight Networks. "Al día siguiente, me di cuenta de que en el nombre de mi hijo de 11 años ponía incorrectamente 'niño'", asegura en declaraciones recogidas por el digital. Aunque especifica que el apellido y la fecha de nacimiento eran correctas.

De acuerdo a la información difundida, inmediatamente se puso en contacto con la empresa de viajes. Sólo la corrección le costó 40 euros. "Me aseguraron que el asunto se arreglaría, pero no me volvieron a decir nada", lamenta. Además, también se puso en contacto con la aerolínea, Lufthansa, "pero también fue en vano".

"El vuelo sale a las seis de la mañana del viernes, y creo que perderemos la totalidad de los 2.500 euros que pagamos porque no podemos irnos sin nuestro hijo", asevera. Ella misma se pregunta "como puede ser tan difícil" cambiar el error del billete de avión.

El medio ha contactado con fuentes de la aerolínea, que aseguran que "una vez emitido el billete de avión, no se pueden hacer cambios". Argumentan que se trata de una documentación oficial, como "una licencia de conducir, una tarjeta de identidad o un pasaporte". Por último, concluyen que esta política se mantiene en todas las aerolíneas.