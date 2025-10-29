Una mujer encuentra gratis una lámpara de oro de 24 quilates y sentencia: "No pienso venderla ni lucrarme con ella"

Una mujer polaca llamada Sylwia Kimla ha encontrado, a través de una simple búsqueda en Internet, una lámpara de oro de 24 quilates que ha recibido de forma totalmente gratuita de manos de su propietaria.

"Miro y veo que es una lámpara Crystalstrass Murano, toda de cristal, con oro de 24 quilates incorporado en los pétalos de las flores. La señora me escribe inmediatamente y me envía fotos, diciendo que también tiene apliques. Así me alegró el día...", ha explicado Sylwia Kimla en su cuenta en la red social Instagram.

Tal y como recoge el medio de comunicación polaco Fakt, el valioso objeto se encontraba anunciado en la plataforma OLX, en la que los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar bienes.

La dueña de la lámpara se la entregó gratuitamente a Sylwia Kimla debido a que el objeto habría terminado en la basura al no combinar con la reforma que la propietaria había hecho en su vivienda y a que se desconocía si la lámpara era auténtica o no.

"La señora había hecho reformas y decía que ya no encajaba con el diseño. Si no la hubiera cogido yo, habría acabado en la basura", ha detallado Kimla en un vídeo en la mencionada red social.

Pese a que el valor de la lámpara de oro de 24 quilates se estima en aproximadamente 600 euros, Sylwia Kimla ha asegurado que "no tengo intención de venderla y sacar provecho de ella".

La historia ha provocado algunas críticas hacia Kimla, ya que ciertos usuarios la han acusado de haberse aprovechado de la ausencia de conocimientos de la que era la propietaria de la lámpara.

No obstante, Sylwia Kimla se ha defendido reiterando que no va a obtener ningún beneficio económico por el objeto y subrayando que "no se sabía con certeza si (la lámpara) era auténtica o no".