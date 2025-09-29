Una mujer no paga alquiler tras transformar un viejo autobús en la casa de sus sueños por 25.000 euros

Cada vez más personas buscan alternativas a la vida tradicional, ya sea por razones económicas, ambientales o simplemente por el anhelo de libertad. Este es el caso de Dani, una mujer estadounidense que decidió dar un giro radical a su vida y convertir un viejo autobús escolar en su hogar sobre ruedas.

Cansada del mercado de alquiler y sus altos precios, donde en países como España se han disparado, Dani tomó una decisión audaz: construir su propia casa desde cero. "Esto fue de lejos lo más difícil que he hecho, pero valió la pena porque ahora puedo vivir cómodamente, sin pagar alquiler, donde quiera", confiesa.

Su travesía comenzó en Facebook Marketplace, donde pasó meses buscando el autobús perfecto. Cuando finalmente lo encontró, se trataba de un clásico autobús escolar amarillo. Lo desmontó por completo para comenzar su proyecto y dieñó todo por su cuenta para crear la casa de sus sueños, una que combinara funcionalidad y comodidad.

En la parte trasera del autobús, ubicó la cama. También instaló una cocina con placa de inducción, fregadero, frigorífico y armario. Justo detrás del asiento del conductor, construyó un baño con ducha y un inodoro oculto. Asimismo, añadió un tragaluz para observar las estrellas, puso paneles solares en el techo y aisló todo el vehículo para hacerlo habitable en invierno.

La transformación, cuyo proceso ha durado más de tres años y ha compartido en su cuenta de TikTok, @dani.danielion, ha captado la atención sus seguidores. En la publicación donde revela el resultado final, la mayoría de usuarios se muestran impresionados y le dan la enhorabuena por el trabajo realizado.

También hay personas que le preguntan sobre si realmente le ha salido rentable esta reforma, alegando que podría haberse comprado un apartamento con el dinero invertido. Una cuestión a la que Dani respone tajante en otro vídeo: "No quiero una casa o un apartament. Una de las razones por las que elegí vivir en un autobús escolar era porque me gustaba la idea de vivir de forma nómada".

En cuanto a la cantidad de dinero que se ha gastado, afirma que no conoce exactamente, cuánto ha invertido en total, pero calcula entre 25.000 y 35.000 dólares (entre 17.000 y 25.000 euros). "No es mucho para una autocaravana completamente equipada", concluye. Esto incluye los 5.500 dólares que le costó el autobús y los entre 20.000 y 30.000 dólares de la reforma.