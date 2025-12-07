Una técnica en nutrición analiza si es verdad que las aceitunas ayudan a la digestión

En los últimos días se ha popularizado la idea de que las aceitunas en salmuera sin pasteurizar son un 'alimento probiótico' capaz de mejorar la digestión. "Este tipo de mensajes tienen un problema evidente: parten de un dato parcialmente cierto para construir una conclusión que no se sostiene", explica la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón.

"Es cierto que ciertos fermentados no pasteurizados pueden contener microorganismos viables. Pero convertir unas aceitunas en un “recurso digestivo” por esta razón es, como mínimo, una lectura incompleta", señala esta experta y para explicarlo lo primero que hace es ponerlo en contexto.

Lo primero, dice Luzón es saber si realmente pueden contener probióticos. "Sí", responde, pero ¿eso las convierte en una solución digestiva? No". "Que un alimento tenga microorganismos vivos no lo convierte automáticamente en probiótico. Para considerarse como tal, deben existir estudios en humanos que demuestren un beneficio clínico concreto, con una dosis concreta y una cepa concreta", destaca la técnica en dietética.

"En el caso de las aceitunas, la microbiota de fermentación es variable, no está estandarizada y no existe evidencia de que su consumo mejore el tránsito, reduzca gases o alivie molestias digestivas. Por tanto, atribuirles un efecto probiótico funcional es, simplemente, excesivo", añade esta experta.

Una segunda cuestión a tener en cuenta es que "la digestión no depende de un solo alimento", resalta la experta: "Uno de los errores más comunes en divulgación es presentar un alimento como “la clave” para mejorar un proceso complejo. La salud digestiva depende de la cantidad y tipo de fibra que se consume, la hidratación, el movimiento, la regularidad de horarios y la tolerancia individual a ciertos alimentos", enumera esta experta.

"Además, en algunos casos, del estado del suelo pélvico, la medicación o el estrés". "Pretender que unas aceitunas —aunque fueran muy fermentadas y sin pasteurizar— solucionen digestiones pesadas en personas que apenas comen fruta, verdura o legumbres es irreal. Si la dieta es pobre en fibra, si la hidratación es insuficiente o si las comidas son muy copiosas, ningún alimento aislado va a compensar el conjunto", concluye.

Un tercer aspecto a destacar es que las aceitunas pueden formar parte de una alimentación saludable… pero ese es su papel, añade Luzón: "Las aceitunas aportan grasas saludables, son sacientes, pueden mejorar la palatabilidad de las comidas y si están aliñadas con hierbas aromáticas, pueden resultar agradables y fáciles de tolerar". "Pero su función es esa", añade, "formar parte de una alimentación equilibrada, no protagonizarla ni atribuírseles efectos terapéuticos que no se han demostrado".

Otra cuestión es "el problema del reduccionismo nutricional, advierte Luzón. Respecto a los "titulares como que contribuyen a una visión simplista de la nutrición, como 'Come X y se solucionará Y' señala: "La digestión no funciona así. Y el riesgo de estos mensajes es doble: generan expectativas poco realistas, llevan a algunas personas a centrarse en un alimento 'estrella' en lugar de revisar su patrón global".

"Como técnica en nutrición, mi papel es recordar que la intervención efectiva nace de analizar la dieta completa, el estilo de vida y la sintomatología, no de buscar soluciones mágicas", resalta esta especialista. Así que, en conclusión, Ana Luzón, señala que "sí, las aceitunas sin pasteurizar pueden contener microorganismos vivos; y no, eso no las convierte en una herramienta probiótica de impacto clínico. Pero, desde luego, si no consumes suficiente fibra, hidratación adecuada y comidas adaptadas a tu tolerancia, las aceitunas —sean cuales sean— no van a resolver tus molestias digestivas. Hablar con rigor es una forma de cuidar a quien nos lee. Y en nutrición, el rigor es tan nutritivo como cualquier alimento", recuerda.