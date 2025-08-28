Una propietaria taló un viejo árbol hace 10 años y ahora debe pagar 134.000 euros por ser "cómplice" de su destrucción

El paso del tiempo siempre pone todo en su lugar. Y Claire R., la propietaria de una vivienda en la ciudad galesa de Newport, ha vivido en sus carnes una demostración de ello tras haber sido multada por una infracción que cometió hace 10 años.

Tal y como recoge el medio de comunicación galés WalesOnline, la mujer contrató a un podador para que talara un tilo centenario que había en su jardín. Sin embargo, al tratarse de un árbol protegido, la acción ha sido duramente sancionada.

Claire ha argumentado que tomó la decisión de talar el viejo árbol debido a que en el vecindario se habían producido varios incendios en la zona común existente detrás de las casas y tenía miedo de que el tilo pudiera suponer un peligro.

De esa forma, la mujer se olvidó del problema y todo pareció quedar ahí. Sin embargo, un ecólogo que pasó por la zona descubrió por casualidad los restos podridos del árbol y lo notificó al Ayuntamiento de Newport.

Tras ello, el consistorio de la ciudad galesa le envió una carta a Claire en la que le comunicó que iba a ser recibir una sanción económica por haber talado o permitido la tala de un árbol protegido.

El caso ha sido llevado a los tribunales y finalmente la mujer ha sido condenada a pagar una multa de 134.000 por la tala de ese tilo centenario al no haber respetado una ordenanza municipal que le obligaba contar con el permiso expreso del ayuntamiento para cortar el árbol.