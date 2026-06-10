Una universidad pública andaluza estrena la boya que pone a toda Europa por detrás: datos del mar en abierto y gratis para cualquiera, frente a un negocio que suele cobrarlos

La Alhambra, sí, pero hay mucho más donde mirar en Granada. Por ejemplo, a su universidad, que ahora está de moda. Porque un proyecto innovador de la Universidad de Granada (UGR) junto con la Autoridad Portuaria de Motril ha llamado la atención de la comunidad científica internacional, con el litoral andaluz como protagonista.

El proyecto parte de la instalación de una boya oceanográfica frente a la costa Tropical, en el mar de Alborán. Este elemento permitirá recabar datos oceanográficos en tiempo real con el objetivo de permitir una nueva perspectiva sobre el cambio climático y el calentamiento global.

A juicio de sus responsables, esta captación de datos in situ con una boya específica supone un importante avance en el conocimiento marino en la zona del litoral mediterráneo andaluz. Porque más allá de fenómenos relacionados con el cambio climático, también alcanza al conocimiento y posible validación de modelos oceanográficos y el seguimiento de la evolución de los ecosistemas marinos.

Como recoge la Cadena SER, la iniciativa está dirigida por el profesor del Departamento de Ecología de la UGR Rodrigo Gonçalves y proviene del Grupo de Investigación de Ecología Global del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en colaboración con el Aula del Mar CEI-MAR de la misma institución.

El profesor Gonçalves defiende el carácter pionero y fundamental de una iniciativa que "permite mejorar los modelos de predicción de las olas de calor, entre otros fenómenos meteorológicos".

Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes tanto la Universidad de Granada como la entidad del puerto motrileño dan un paso en su "compromiso con el medio ambiente y con la economía azul sostenible". "Contribuimos a afrontar con mayores garantías los retos ambientales derivados del cambio climático y situamos a Motril como un referente en la observación y conservación de los ecosistemas marinos del Mediterráneo occidental", remata el responsable.