Máxima de Holanda ha hecho historia en la realeza con su apoyo al colectivo LGTBI. ¿Y qué hay de los reyes Felipe y Letizia?

Buena parte de las casas reales han dado pasos a favor del colectivo LGTBIQ+. Aunque queda mucho por hacer -y los avances conquistados siempre pueden estar en riesgo-, que figuras de tanta relevancia como miembros de la realeza tengan gestos, aunque sean más o menos tímidos, siempre es de agradecer.

Una de ellas ha sido Máxima de Holanda, que no es tímida en ningún aspecto, y que ha hecho historia al inaugurar el WorldPride de Amsterdam, acontecimiento que se celebra entre el 25 de julio y el 8 de agosto de 2026.

Máxima de Holanda en la apertura del WorldPride 2026 en Amsterdam Patrick van Katwijk | WireImage

Nunca antes un miembro de la realeza había inaugurado este evento internacional. Además, ha coincidido con el 25º aniversario de la aprobación en Países Bajos del matrimonio igualitario, siendo el primer estado del mundo en reconocer este derecho que en España llegó en 2005.

La reina neerlandesa, que también visitó los stands de Sport Pride y Youth Pride, que contribuyen a la inclusión y que forman parte del festival, fue muy aplaudida a su llegada al Vondelpark de Amsterdam, donde expresó la importancia de "poder ser uno mismo y amar a quien quieras. ¿No es eso lo normal?", aunque añadió que, por desgracia, "eso no es algo que se dé por sentado".

Máxima de Holanda, en su discurso en la inauguración del WorldPride 2026 en Amsterdam Patrick van Katwijk/WireImage

Máxima no terminó sin añadir: "Sosteneos los unos a los otros y apoyaos mutuamente y disfrutad", y por supuesto presionó el botón rojo con el que se dio por inaugurado el WorldPride de Amsterdam, un momento histórico por ser la primera vez que se celebraba en Holanda y por ser también la primera vez que inauguraba una reina.

No se puede obviar el look elegido. Máxima hizo nuevamente honor a su nombre y, lejos de acudir veraniega e informal, se enfundó un vestido en tono arena de alta costura de Natan, una de sus firmas predilectas.

Máxima de Holanda con pancartas a favor del colectivo LGTBI en la inauguración del WorldPride 2026 en Amsterdam Patrick van Katwijk/WireImage

Además, completó su indumentaria con un enorme tocado de Berry Rutjes con hojas de laurel que se había puesto ya en 2019 para acudir a Ascot junto a la familia real británica, y en una visita oficial a Alemania en julio de 2021.

Es decir, la reina de Países Bajos, amante de los tocados, ha querido vestirse como hace en otros actos de vital relevancia, porque ella se ha tomado muy en serio haber inaugurado el WorldPride, y también el apoyo al colectivo LGTBI.

Máxima de Holanda, con un abanico del WorldPride 2026 en Amsterdam Patrick van Katwijk/WireImage

De hecho, anteriormente ya lo había respaldado. En 2008 había asistido a la Conferencia Internacional sobre los Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero celebrada en los Países Bajos. Fue el primer miembro de la casa real neerlandesa en hacerlo. Posteriormente ha participado en los actos por el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia, la Interfobia y la Transfobia.

Mary de Dinamarca, también implicada por el colectivo

Si bien el paso de Máxima de Holanda ha sido importante, cinco años atrás, su homóloga danesa también contribuyó al apoyo al colectivo. Lo hizo en 2021, cuando Mary de Dinamarca ejerció como presidenta de honor del WorldPride de Copenhague.

Mary de Dinamarca, durante su intervención en una conferencia de Derechos Humanos en el marco del WorldPride 2021 Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Casa Real Danesa

Además, durante la celebración, asistió a una conferencia de Derechos Humanos. "Todo el mundo tiene derecho a ser quien es", declaró la reina Mary, que también ha apoyado los Danish Rainbow Awards.

Los gestos (tímidos) de Felipe y Letizia

Mientras tanto, los reyes de España han tenido gestos de apoyo al colectivo LGTBI desde la subida al trono de Felipe VI. El primero de ellos fue en una audiencia ofrecida a representantes de una serie de asociaciones que tuvo lugar a los pocos días de la proclamación. Dentro de ellas estuvieron organizaciones LGTBI. Este encuentro fue calificado como histórico al ser la primera vez que la monarquía se acercaba al colectivo.

También han invitado a asociaciones LGTBI en la recepción a representantes de la sociedad balear en Palma. Por otro lado, La Zarzuela publicó en un tuit un mensaje de felicitación "a todos los participantes y a todas las instituciones y servicios que garantizan el desarrollo festivo del WorldPride 2017" celebrado en Madrid.

La familia real recibiendo a representantes de asociaciones LGTBI en Mallorca al comienzo del reinado de Felipe VI Europa Press | Getty Images

Además, Felipe VI envió sus mejores deseos a la revista de temática LGTBI Shangay y aceptó ser portada de la publicación Regap, que le colocó en primera línea por ser "el Primer Jefe de Estado de España que escucha a la comunidad LGTB".

Sin embargo, aunque han tenido sus gestos, y eso les honra, siempre han sido tímidos y poco explícitos. Se esperaría que quizás tuvieran una participación mayor, como ocurre en otras casas reales. No olvidemos que los derechos LGTBI son derechos humanos.