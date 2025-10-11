Una web promete a los rusos la ciudadanía rumana por 2.000 euros: "El ancestro rumano puede ser encontrado"

Una página web asegura poder conseguir la ciudadanía rumana a ciudadanos rusos —y de otros países de la antigua Unión Soviética— por unos 2.000 euros, prometiendo gestionar todos los trámites necesarios para obtener un pasaporte europeo. Con ese documento, explican, los solicitantes podrían moverse libremente por la Unión Europea y acceder a sus beneficios sociales y sanitarios.

En el portal, los administradores enumeran las ventajas de tener nacionalidad rumana: educación en “las mejores universidades europeas”, atención médica “de calidad” y la posibilidad de mantener la ciudadanía original. Subrayan, además, que todo el proceso “está regulado por la legislación rumana” y que el solicitante “seguirá siendo ciudadano legal de su país de origen” hasta cruzar la frontera europea.

El primer paso, según la página, consiste en demostrar un vínculo familiar con un ancestro rumano. Pero incluso quienes no tengan raíces rumanas reciben una “solución”. Los gestores se ofrecen a “encontrar” al antepasado necesario y a emitir documentos que confirmen legalmente ese parentesco, aunque no exista registro alguno. “El ancestro rumano puede ser encontrado”, reza uno de los lemas del sitio.

El paquete de servicios incluye la recopilación de certificados de nacimiento y matrimonio, la obtención de antecedentes penales y hasta material para aprender el idioma. La web insiste en que todo es “legal” y que no habrá consecuencias jurídicas para los clientes, a los que ofrece teléfonos de contacto en Rusia, Ucrania y Kazajistán.

Los expertos, sin embargo, advierten que este tipo de redes suelen recurrir a trucos y direcciones ficticias para completar el expediente y emitir nuevos documentos de identidad, según informa el canal Digi24.

El negocio recuerda a un caso reciente en Moldavia: dos hombres fueron condenados en ausencia por prometer a ciudadanos rusos la obtención rápida de la ciudadanía rumana a cambio de grandes sumas de dinero. Entre 2016 y 2018, los acusados afirmaron tener contactos en el Consulado rumano de Odesa y en la Autoridad Nacional de Ciudadanía de Bucarest.

Los estafadores pedían 15.000 euros por adulto y 7.000 por niño, además de comisiones extra por acelerar los trámites o programar juramentos de fidelidad fuera de fecha. En total, obtuvieron más de 170.000 euros. Fueron sentenciados a entre seis y siete años y medio de prisión, aunque parte de las penas quedó en suspensión.

Las autoridades moldavas les prohibieron dedicarse a actividades de asesoría documental durante varios años y emitieron una alerta nacional para su detención.