Una mujer derriba sin permiso una cabaña inglesa de 300 años y pone el solar a la venta por 345.000 euros: el ayuntamiento obliga a reconstruirla piedra a piedra

Al mudarse o adquirir una nueva casa, es muy común que los nuevos propietarios decidan remodelar el inmueble. E incluso en algunas ocasiones, este mismo es destruido por completo para así construir una nueva edificación por completo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos procedimientos se deben llevar a cabo bajo las normativas locales de cada ayuntamiento. Un detalle que Natalie Matthews dejó pasar por alto. Así lo informa el medio teutón, Focus Online, a través de uno de sus más recientes artículos.

La mujer británica adquirió una cabaña en Nursling, Hampshire, una aldea situada al sureste de Inglaterra. La venta se cerró aproximadamente por unos 403.000 euros. En principio, ella pretendía renovar la casa; no obstante, decidió derribarla tras notar fallos estructurales.

“Las cosas cambiaron cuando empezamos las obras. Tras quitar el tejado de paja, nos dimos cuenta de lo inestable que era la estructura del edificio”, declaró. Por lo tanto, decidió demolerlo por completo.

Cabe mencionar que la mujer solamente tenía autorización, por parte del ayuntamiento, de construcción adicional con la condición de que conservara el edificio antiguo, ya que se trataba de una casa histórica del siglo XVII. El cual es amparado bajo el concepto de patrimonio histórico.

La respuesta de las autoridades y el correcto procedimiento

Las autoridades competentes se enteraron de lo sucedido dado que la indignación de los vecinos, quienes denunciaron el hecho. En este orden de ideas, las entidades designadas declararon ilegal la demolición, ordenaron la reconstrucción fiel de la casa histórica y amenazaron con emprender acciones legales adicionales si no se llevaba a cabo con la suficiente rapidez. Actualmente, Matthews puso el solar en venta, con la intención de desligarse de dicho inmueble.

¿Qué debió hacer la mujer antes de intervenir la casa? Según las leyes británicas, ella debió presentar la solicitud correspondiente ante la autoridad de protección del patrimonio. Solo si la investigación posterior concluye que ya no existe interés público en su conservación, se podrá revocar dicha protección y, posteriormente, hubiese podido modificar el edificio sin ningún inconveniente.