Unas azafatas no pueden volar temporalmente y deciden volcarse con las personas mayores: "Somos la guinda del pastel"

Una idea que sale del corazón. Un equipo azafatas holandesas han quedado temporalmente incapacitado para volar y ha tenido una idea ejemplar: organizar un día benéfico en una residencia de ancianos. El evento se ha realizado en un centro de la ciudad de Utrech, y, en declaraciones recabadas por el diario AD, asegura que "todos los beneficios se destinan a organizar actividades para los residentes".

Enma Dalsen, la cabecilla del evento, asegura, en conversación con el medio de comunicación, que cuando supo que iría a la residencia quiso organizar alguna actividad para los residentes. Tal como ella misma cuenta, pensó, en un primer momento, en llevar a un cantante, pero "era muy caro". "Entonces pensé: vale, pero entonces tenemos que poder hacer algo al respecto. Organicemos un evento benéfico.", relata.

Una de sus compañeras, Stella O'Sullivan, asegura que "tienes que imaginarlo así; No puedes volar a mitad de camino. Así que tienes que estar en forma para volar de nuevo de inmediato". Por ello, ideó la solución: "En 2019, mi abuela acabó en una residencia de ancianos, en la ciudad de Ámsterdam. Ella estaba sentada en una habitación y pensé, 'los sanitarios están muy ocupados'. Creo que las azafatas, con sus cualidades principales, pueden hacer un trabajo realmente excelente aquí".

Aunque, aseguran que no realizan tareas de cuidados, "aquí somos la guinda del pastel. Así que realmente aportamos un poco de significado a ambas partes. Pensamos en jugar, pasear, salir fuera. Así que realmente no tiene nada que ver con la labor de los auxiliares".

Tal y como reza la publicación, son los propios ancianos los que valoran con entusiasmo estas actividades. Riet van der Veer, de 89 años, es una de las ancianas del centro de mayores y cuenta: "Por ejemplo, tengo un gran rompecabezas de 1000 piezas, quienes lo sienten, vienen y avanzan en medio. Es muy acogedor".

Por su parte, Van Dalsen confiesa que le gusta compartir su tiempo con estos ancianos. "El contacto con los residentes es muy agradable y el aprecio es muy alto. Es realmente agradable ver lo que aporta a los residentes cuando los visitamos y hacemos cosas con ellos", asegura, claramente emocionada. No obstante, echa de menos su profesión real: "Creo que es súper, superdivertido, pero echo mucho de menos volar".