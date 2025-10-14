Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una azafata de avión con 14 años de experiencia desvela un secreto: hay algo que dan a los pasajeros si se lo piden, pero casi a escondidas
Virales

Virales

Una azafata de avión con 14 años de experiencia desvela un secreto: hay algo que dan a los pasajeros si se lo piden, pero casi a escondidas

"Tratamos de que nadie nos vea", dice.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La exazafata Bárbara Bacilieri, en su vídeo hablando sobre los vasos de agua en los aviones.TIKTOK / barbiebac.ok

Bárbara Bacilieri, una exazafata de avión con 14 años de experiencia en aerolíneas tan potentes como Aerolíneas Argentinas o Vueling, ha desvelado que hay un producto que siempre dan a los pasajeros que se lo piden, pero lo más a escondidas posibles.

Así lo ha explicado en su cuenta de TikTok, conocida como Barbiebac La Azafata y donde tiene cerca de cinco millones de seguidores: "¿Sabéis que las azafatas, si llevamos un vaso de agua a algún pasajero en el avión, lo escondemos?".

"El agua es contagiosa"

Eso se debe, según señala Bacilieri, a que el "agua es contagiosa": "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua, nosotras, cuando lo tenemos que llevar caminando por el pasillo, lo tratamos de esconder".

"Si un pasajero nos llama con el botón para pedirnos un vaso de agua, cuando se lo vamos a llevar caminando por el pasillo, nosotras lo vamos a tratar de esconder. Porque, si lo ve otro pasajero, seguro nos va a pedir un vaso de agua", explica.

Eso, afirma, crea un efecto dominó porque "si otro pasajero nos ve llevando otro vaso de agua nos va a pedir también": "Porque, para mí, el vaso de agua es contagioso. Así que las azafatas tratamos de que nadie nos vea. Y si quieres tomar agua en el avión, en el medio de la noche o en cualquier momento del vuelo, trata de no llamarnos con el botón y ven caminando hasta la cocina de las azafatas y pídelo ahí". 

El vaso es gratis

La pregunta que ha surgido de inmediato entre los usuarios es si ese vaso de agua se paga, a lo que la exazafata ha respondido que no, que es gratis. Efectivamente, la mayoría de las aerolíneas ofrecen vasos de agua gratuitos a bordo, aunque dependiendo de la compañía y del momento pueden ofrecerte una botella que, esa sí, tendrías que pagarla. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 