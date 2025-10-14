Una azafata de avión con 14 años de experiencia desvela un secreto: hay algo que dan a los pasajeros si se lo piden, pero casi a escondidas

La exazafata Bárbara Bacilieri, en su vídeo hablando sobre los vasos de agua en los aviones.

Bárbara Bacilieri, una exazafata de avión con 14 años de experiencia en aerolíneas tan potentes como Aerolíneas Argentinas o Vueling, ha desvelado que hay un producto que siempre dan a los pasajeros que se lo piden, pero lo más a escondidas posibles.

Así lo ha explicado en su cuenta de TikTok, conocida como Barbiebac La Azafata y donde tiene cerca de cinco millones de seguidores: "¿Sabéis que las azafatas, si llevamos un vaso de agua a algún pasajero en el avión, lo escondemos?".

"El agua es contagiosa"

Eso se debe, según señala Bacilieri, a que el "agua es contagiosa": "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua, nosotras, cuando lo tenemos que llevar caminando por el pasillo, lo tratamos de esconder".

"Si un pasajero nos llama con el botón para pedirnos un vaso de agua, cuando se lo vamos a llevar caminando por el pasillo, nosotras lo vamos a tratar de esconder. Porque, si lo ve otro pasajero, seguro nos va a pedir un vaso de agua", explica.

Eso, afirma, crea un efecto dominó porque "si otro pasajero nos ve llevando otro vaso de agua nos va a pedir también": "Porque, para mí, el vaso de agua es contagioso. Así que las azafatas tratamos de que nadie nos vea. Y si quieres tomar agua en el avión, en el medio de la noche o en cualquier momento del vuelo, trata de no llamarnos con el botón y ven caminando hasta la cocina de las azafatas y pídelo ahí".

El vaso es gratis

La pregunta que ha surgido de inmediato entre los usuarios es si ese vaso de agua se paga, a lo que la exazafata ha respondido que no, que es gratis. Efectivamente, la mayoría de las aerolíneas ofrecen vasos de agua gratuitos a bordo, aunque dependiendo de la compañía y del momento pueden ofrecerte una botella que, esa sí, tendrías que pagarla.