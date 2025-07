Un niña de 6 años dibuja a su familia y la tía se percata de algo extraño en su retrato: todavía se está riendo

El dibujo de un niño de 6 años ha dado mucho de qué hablar. El menor estadounidense entregó a su tía uno de sus dibujos recreando a su propia familia, pero había un detalle inesperado. La propia mujer ha compartido su historia a través de redes sociales, donde se ha hecho viral.

En declaraciones recogidas por el medio portugués Revista Crescer, relata que todo ocurrió durante la pandemia de coronavirus. "Cuando lo vi por primera vez, pensé: '¿Por qué soy la única gordita?", relata. Él contestó: "Porque era mi cumpleaños y llevabas ese vestido grande y hermoso".

"Todavía me río de eso", asegura. Al escuchar la mujer no pudo contener la risa. De hecho, dice que su madre ha enmarcado el dibujo y lo lleva exhibiendo desde hace años. Ahora, el autor tiene 10 años. "Los niños hacen cosas dulces y divertidas".

Muchos usuarios se han animado a comentar la historia en redes sociales. "Juro que mi hijo hizo exactamente este dibujo. Yo era la única con un círculo en el vientre", aseguró una madre. "Mi hija hizo un hermoso dibujo de una casa aquí y no incluyó a su hermano. Cuando le pregunté dónde estaba, inmediatamente me dijo: 'Oh, está dentro de la casa'", comenta otro.