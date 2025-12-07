Un niño se queda sin comer durante un largo vuelo y la aerolínea sale a justificarse: "Los carros de servicio quedan atados en ese lugar"

Interior de un avión de Ryanair, la aerolínea que operaba el vuelo desviado a París tras el insólito incidente con dos pasajeros y sus pasaportes.

Un niño se quedó sin comer durante un vuelo de ocho horas de Helsinki a Dubai, a pesar de que el viaje incluía una comida, porque el personal del avión se negó argumentando que el servicio ya había terminado. Según defiende la familia pagaron unos 1.000 euros por billete, por lo que esperaban algo mejor.

"Solo en el vuelo de ocho horas de Helsinki a Dubai tenías una comida gratis y todo lo demás lo pagabas tú mismo. Me pareció bien, al menos no había adultos borrachos en el vuelo cuando no se servía alcohol gratis", afirmó la madre al medio Italehti.

"Pero cuando mi hijo se despertó 40 minutos antes del aterrizaje, tenía hambre. El almuerzo gratuito se había servido seis horas antes. Llevábamos todo el día viajando y solo queríamos comprarle algo. Sin embargo, el personal del vuelo no vendió nada porque el servicio había termino", agregó.

Desde la aerolínea respondieron a la familia asegurando que el aterrizaje en vuelos de larga distancia empieza 45 minutos antes de la llegada al destino, por lo que en su caso no se podía proceder a ello. "Entonces los carros de servicio quedan atados en ese lugar y no se pueden utilizar", afirmó la compañía en un comunicado.

"Siempre puedo pedirle al personal del vuelo algo para su hijo, y haremos todo lo posible por ayudarle. Lamentablemente, la comida servida no se puede conservar más de un par de horas, por lo que normalmente no tenemos comida extra para dar", añadió finalmente.

Por lo general, la comida suele estar incluida en aquellos vuelos largos, internacionales o de aerolíneas de servicio completo, especialmente en aquellas clases superiores como Bussiness o Premium. Sin embargo, en los vuelos cortos, lo más común es que sea de pago.

Qué se puede llevar en la cabina

La mayoría de aerolíneas permiten llevar algunos snacks o comida, aunque con restricciones. Algunos ejemplos son la comida sólida como galletas, frutos secos o bocadillos caseros sin líquidos; comida para bebés o necesidades especiales como alimentos para diabéticos o celíacos o papillas y purés; y alimentos comprados después del control de seguridad.

Cabe destacar que hay países como Australia, Chile o Estados Unidos que tienen prohibiciones estrictas sobre frutas, lácteos o carnes, por lo que es conveniente informarse de cada caso. Además, también resulta importante revisar la reserva y buscar la opción de comida o comidas a bordo para confirmar si se puede o no llevar comida del exterior y, en caso de que se pueda, cuál está terminante prohibida.