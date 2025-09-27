Unos alicates y un simple manual de instrucciones son suficientes para rebajar tus facturas de calefacción en invierno

Una vista del atardecer a través de una ventana de estilo vintage con cortinas, con colinas onduladas con viñedos y cipreses en la Toscana rural, Italia.

La temporada de calefacción está a la vuelta de la esquina. Con el aumento del precio de la luz, muchos buscan la forma de aislar eficientemente las casas y, así, reducir las facturas. El medio polaco Story confirma que todo lo que se necesita son herramientas que todo el mundo tiene en su casa, es decir, unos alicates.

Tal y como reza la publicación, la mayoría de las ventanas de plástico modernas están equipadas con un mecanismo que le permite ajustar la presión de la hoja contra el marco. Esta función, conocida como el modo invierno o verano, permite controlar la circulación del aire. De hecho, para que el viento deje de entrar en la vivienda, no hay más que presionar "con fuerza". "Esto permite que entre menos aire frío desde el exterior".

"Todo lo que tienes que hacer es poner tu mano alrededor del marco", sugiere el medio. "Si siente una brisa fresca, es una señal de que la hoja no se ajusta lo suficiente, por lo que lo más probable es que la ventana se esté ejecutando en modo verano". Para modificarlo al modo invierno, lo básico es aumentar mecánicamente la presión de la hoja de la ventana contra el marco. De este modo, "cuando se colocan en la posición correcta, la ventana se cierra más herméticamente y atrapa el calor en el interior de manera más efectiva". Esta es la forma de modificarlos recabados en la publicación.

Localice las lengüetas de bloqueo: generalmente son visibles cuando abre la hoja, en su borde lateral.

Establezca la posición adecuada: según el tipo de enganche, mueva el punto o el círculo a la posición de invierno. Esto puede requerir el uso de alicates, llaves Allen o un destornillador.

Cierre la ventana y verifique que está apretada: después de ajustarla, cierre la hoja y coloque la mano cerca del marco. Si no sientes una corriente de aire, todo funciona como debería.