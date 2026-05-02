Hoteles de Canarias ofrecen alojamiento gratis a los empleados porque el alquiler se come el sueldo: ni así cubren las plantillas

El problema en el acceso a la vivienda en España es especialmente grave en los archipiélagos canario y balear. Ello tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida, incluido el laboral.

En ambos archipiélagos existen puestos de trabajo a la espera de ser cubiertos (especialmente en el sector turístico). Sin embargo, lo que faltan son personas dispuestas a mudarse a las islas para trabajar.

El problema principal por el que apenas llegan trabajadores a las islas es que el precio del alquiler está disparado, por lo que los sueldos no son suficientes para poder encontrar un techo.

Ante esa situación, algunas empresas han decidido tomar medidas. Desde Adecco Hostelería han asegurado, en un reportaje de El País, que varias compañías que operan en Canarias se han visto obligadas a ofrecer alojamiento gratis a los trabajadores para poder completar las plantillas.

El alquiler se come el sueldo de los empleados, por lo que proporcionarles una vivienda es algo altamente valorado por los trabajadores.

El otro gran problema: las jornadas partidas

No obstante, en el mencionado artículo de El País también se subraya que otro gran obstáculo con el que se están encontrando las empresas para poder cubrir sus plantillas es el rechazo generalizado a las jornadas partidas por los problemas que implica para la conciliación de la vida laboral y personal.

Al respecto, Borja Suárez, secretario de Servicios de CCOO en Canarias, ha subrayado, en declaraciones al citado medio, que "la jornada laboral no puede empezar a las 12 de la mañana y acabar a las 12 de la noche".

"No todo es salario. Es imprescindible fomentar condiciones dignas para los trabajadores de la hostelería, para que pasen tiempo con su familia, y una de las vías pasa por la supresión de los turnos partidos", ha destacado Suárez.

Para satisfacer esa demanda de los trabajadores del sector, el secretario de Servicios de CCOO en Canarias ha indicado que "hemos propuesto que en los hoteles donde haya todo incluido haya turnos corridos y en los que solo haya media pensión o desayuno se puedan establecer turnos partidos, pero ligados a la temporada alta".