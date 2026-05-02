Clara Trindade, responsable de Recursos Humanos: "Los jóvenes quieren vivir la vida, no como los boomers, que solo deseaban trabajar"

Lo que los jóvenes le demandan al mercado laboral ha cambiado mucho en comparación con lo que pedían las anteriores generaciones. Antes, la máxima prioridad era el sueldo, sin importar demasiado el horario. Ahora, hay otros muchos elementos que los nuevos trabajadores tienen en cuenta a la hora de aceptar una oferta de empleo.

Las posibilidades de crecimiento en la empresa y la conciliación entre la vida laboral y personal se han convertido en condiciones indispensables para los jóvenes de cara a mantenerse a largo plazo en un mismo puesto de trabajo.

Respecto a esta nueva tendencia, Clara Trindade, directora de Relaciones Humanas de L’Oréal, ha expresado, en declaraciones a El País, que "sorprende la necesidad de conciliación que tienen (los jóvenes). Quieren vivir la vida, no como los boomers, que solo deseaban trabajar".

Además, la responsable de Recursos Humanos de la mencionada compañía ha añadido que actualmente "los jóvenes son activistas del propósito, buscan autonomía porque quieren tener impacto".

"Los jóvenes quieren cambiar de proyecto, de equipo y de cliente muy rápidamente"

Por su parte, José Luis Risco, socio del área de People Advisory Services de EY, identifica a la flexibilidad y al crecimiento laboral como dos elementos que están por encima del salario respecto a prioridad para los jóvenes a la hora de decantarse por un trabajo u otro.

"La remuneración continúa siendo importante entre las nuevas generaciones, pero está en tercer lugar, tras la flexibilidad y la posibilidad de desarrollar una carrera acelerada", ha afirmado, también a El País, José Luis Risco.

En ese sentido, el socio del área de People Advisory Services de EY ha destacado que no siempre es posible cumplir con los objetivos de rápido crecimiento laboral que tienen las nuevas generaciones.

"Vivimos momentos de impaciencia generalizada y los jóvenes quieren cambiar de proyecto, de equipo y de cliente muy rápidamente, casi cada año, y esto no siempre es posible", ha subrayado Risco.