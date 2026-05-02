Hay un piso con vistas al Nilo en el barrio más caro de El Cairo que cuesta 30 céntimos de euro al mes: y el inquilino ni siquiera vive allí

En la actual situación de profunda crisis para el acceso a la vivienda, a muchas de las personas les puede dar envidia lo que se va a contar en las siguientes líneas: un alquiler a precio de saldo en una capital.

En España, el precio del alquiler de una vivienda se ha disparado a lo largo de los últimos años, acercándose e incluso sobrepasando las cuatro cifras (especialmente en las grandes ciudades) en la mayor parte de los inmuebles.

Sin embargo, en la capital de Egipto, El Cairo (una ciudad cuya área metropolitana tiene 25 millones de habitantes) existe un piso por el que su inquilino paga en estos momentos el equivalente a unos chicles: unos 30 céntimos de euro.

Tal y como informa el medio de comunicación francés Le Monde, pese a ese reducidísimo coste, no se trata de una vivienda cualquiera, ya que se encuentra en el barrio más caro de toda la capital egipcia.

En concreto, se trata de un bloque de apartamentos que, según detalla el citado medio "da, por un lado, al río Nilo y, por el otro, a los jardines de Gezira, un exclusivo club deportivo construido en el siglo XIX en los antiguos jardines botánicos del jedive Ismail".

Dos apartamentos con un alquiler a precio de ganga

De los seis apartamentos existentes en el bloque, hay dos en los que el alquiler es una auténtica ganga. En uno de ellos, el precio es de 1.000 libras egipcias, o lo que es lo mismo, 16 euros al mes. El otro apartamento cuesta 17 libras egipcias mensuales, es decir, solo 30 céntimos.

Las cifras son tan reducidas debido a que proceden del equivalente en España a un contrato de renta antigua. El importe no puede modificarse y puede transmitirse a las generaciones siguientes. De hecho, el inquilino heredó ese alquiler de únicamente 30 céntimos de su abuelo.

Cabe destacar que la persona que tiene la suerte de tener ese contrato de alquiler en El Cairo ni siquiera vive en el apartamento. Reside en Baréin, pero se beneficia de una ley que garantiza a los egipcios expatriados disponer de una vivienda a la que poder regresar.

No obstante, ese privilegio se le podría acabar pronto al inquilino, ya que una reforma legislativa impulsada por el presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, pretende poner en tela de juicio la congelación del precio de esos contratos de alquiler.