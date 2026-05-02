Salen a buscar con un detector de metales y descubren 2.970 monedas vikingas de plata: dos aficionados baten un récord que se mantenía desde el siglo XIX

Andar buscando tesoros con detectores de metales ha dado sus frutos. Es más, ha sido un récord de hallazgo ni soñado por arqueólogos.

Lo que empezó como una salida cualquiera con detector de metales ha terminado en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años en Europa. Dos aficionados noruegos han encontrado 2.970 monedas de plata de la época vikinga, un tesoro que no solo sorprende por su tamaño, sino porque rompe un récord que llevaba más de un siglo intacto en Noruega.

El hallazgo se produjo a principios de abril cerca de Rena, en el interior del país. Los protagonistas, Vegard Sørlie y Rune Sætre, no imaginaban que bajo sus pies se escondía un conjunto de monedas con hasta 1.000 años de antigüedad. Lo que parecía una señal más en el detector acabó convirtiéndose en una escena casi surrealista: cada vez que excavaban, aparecían más piezas.

De 19 monedas a casi 3.000: un descubrimiento que se desbordó



El primer día encontraron 19 monedas. Lo suficiente para alertar a las autoridades, como marca la ley noruega. A partir de ahí, la historia cambió de escala.

Los arqueólogos se desplazaron a la zona y comenzaron una excavación controlada. Solo en esa primera jornada conjunta aparecieron unas 70 monedas más. Y después, muchas más. Hasta alcanzar la cifra final: 2.970 piezas de plata.

La arqueóloga May-Tove Smiseth lo resumió con una mezcla de sorpresa y humor en el diario Welt: "En tono de broma dije que sería estupendo encontrar algunas monedas más… pero los detectores no pararon de pitar". La escena, según los expertos, fue tan extraordinaria como difícil de repetir. No es habitual encontrar depósitos de este tamaño, y menos en un estado de conservación tan alto.

Un tesoro que parece recién acuñado



Uno de los detalles que más ha llamado la atención no es solo la cantidad, sino la calidad de las monedas. Muchas están tan bien conservadas que parecen recién acuñadas, pese a haber permanecido enterradas durante siglos.

La explicación puede estar en el terreno. La zona donde se produjo el hallazgo tiene pocas piedras, lo que habría evitado daños mecánicos en las piezas. Ese entorno ha actuado como una especie de cápsula natural de conservación.

El lugar ha sido acordonado y vigilado para evitar saqueos, una práctica que preocupa especialmente en este tipo de descubrimientos.

Monedas que viajaron por media Europa hace mil años



El análisis preliminar revela algo aún más interesante: no todas las monedas son noruegas. El profesor Svein Gullbekk, del Museo de Historia Cultural de Oslo, ha confirmado que la mayoría procede de Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Noruega.

Esto encaja con lo que se sabe de la época vikinga: una red comercial extensa que conectaba gran parte de Europa. Las monedas no solo servían como medio de pago, sino también como símbolo de riqueza, intercambio y poder. En otras palabras, este tesoro no es solo dinero antiguo. Es una fotografía económica de hace mil años.

Un récord que llevaba más de un siglo intacto



El descubrimiento tiene otra dimensión: rompe un récord histórico. Hasta ahora, el mayor tesoro de monedas vikingas en Noruega databa del siglo XIX, con 1.894 piezas encontradas cerca de Egersund. Muy por detrás queda también el hallazgo de 1950 en Trondheim, con unas 970 monedas.

Las casi 3.000 monedas encontradas ahora no solo superan esas cifras. Las duplican.

Por eso el ministro de Clima y Medio Ambiente, Andreas Bjelland Eriksen, no dudó en calificarlo como "un hallazgo histórico que toda Noruega debería conocer".

Detectores de metales: de hobby a herramienta arqueológica



El caso también reabre un debate interesante: el papel de los aficionados en la arqueología. En Noruega, la detección de metales está regulada. Los hallazgos relevantes deben notificarse obligatoriamente a las autoridades. Este modelo permite que descubrimientos como este lleguen a manos de expertos y no acaben en el mercado negro.

Lejos de ser una actividad marginal, la colaboración entre aficionados y arqueólogos está dando resultados. Y este hallazgo es el mejor ejemplo. Sin la curiosidad de Sørlie y Sætre, este tesoro seguiría enterrado.

La investigación no ha terminado. Las monedas serán analizadas, catalogadas y conservadas. Y el terreno seguirá siendo estudiado por si quedan más restos.