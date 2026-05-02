11 euros por un plato vacío: una pizzería cobra ese recargo a las familias que comparten una pizza entre dos hijos pequeños

Aunque los restaurantes, como en este caso, avisen de ciertas condiciones para cobrar extras, este caso ha sorprendido a propios y extraños.

Pedir una pizza para compartir entre dos niños pequeños y acabar pagando como si fueran dos adultos. Eso es lo que le ocurrió a una familia en Alta Austria y lo que ha encendido un debate que va más allá de un restaurante concreto. Una pizzería del distrito de Grieskirchen ha empezado a cobrar 11 euros adicionales por un plato vacío cuando los clientes deciden compartir una pizza. El cargo, conocido como "plato del ladrón", ha generado indignación entre clientes… y también preguntas sobre hasta dónde pueden llegar los restaurantes para mantener su rentabilidad.

La historia, recogida por el medio austríaco Heute, parte de un caso cotidiano. Una familia con dos hijos pequeños decide salir a comer a un restaurante italiano. Los niños no pueden terminar una pizza entera, así que la opción más lógica parece pedir una y repartirla. Pero al revisar la carta, los padres se encuentran con una advertencia: las pizzas se cobran por persona y compartir implica un recargo de 11 euros. Es decir, prácticamente el precio de una segunda pizza básica.

"Nuestras pizzas se cobran por persona": el mensaje que lo cambia todo



La clave está en el menú. El restaurante no oculta la política, al contrario: la explica con un párrafo completo en el que pide comprensión a los clientes. Cada persona debe pedir su propia pizza; si se comparte, se aplica un recargo; y el coste del “plato extra” es de 11 euros.

Para la familia, la decisión fue inmediata. "Ese es el precio de la pizza más barata", explicó el cliente al medio local. Resultado: acabaron pidiendo una segunda pizza.

La medida ha generado reacciones encontradas. Algunos la consideran abusiva, especialmente cuando afecta a niños. Otros la ven como una forma legítima de cubrir costes en un sector donde los márgenes son cada vez más ajustados.

El "plato del ladrón": una práctica que no es nueva



Aunque el caso ha sorprendido por el precio, la práctica no es completamente nueva. En Austria —y en otros países europeos— existe desde hace años el llamado "plato del ladrón", un término coloquial para referirse al recargo por compartir comida.

Hace dos años, otro restaurante en la región de Carintia ya generó polémica al cobrar 8 euros por un plato vacío en un establecimiento de lujo junto al lago Wörthersee. El caso tuvo repercusión internacional y abrió un debate similar al actual.

La diferencia ahora es el importe. Once euros sitúan el recargo en un nivel mucho más cercano al precio completo de un plato.

¿Es legal cobrar por compartir comida?



Desde el punto de vista legal, la respuesta es que sí, siempre que el precio esté indicado de forma visible en la carta. La Cámara de Comercio de Austria lo resumió con una frase:

“Todo lo que aparece en el menú es válido”. Es decir, no hay fraude si el cliente conoce el precio antes de pedir. Otra cosa distinta es la percepción del consumidor. Y ahí está el verdadero problema para el restaurante: la reputación.

El trasfondo: inflación y cambio en la hostelería



Detrás de este tipo de decisiones hay una realidad que afecta a toda Europa: el aumento de costes en la hostelería: subida de materias primas, incremento del precio de la energía, costes laborales más altos y menor margen por cliente.

Así las cosas, muchos restaurantes buscan fórmulas para mantener ingresos sin subir demasiado los precios base. Y ahí entran los recargos: por servicio, por terraza, por cubiertos… o por compartir platos.

El problema es que este tipo de medidas chocan con la experiencia del cliente. Especialmente cuando afectan a familias o a situaciones que se perciben como razonables.

De momento, no hay datos que indiquen que este tipo de recargos se esté extendiendo de forma masiva. Pero sí hay señales de que la hostelería está explorando nuevas formas de ingresos. Legalmente, el establecimiento está cubierto. Pero comercialmente, la decisión es más delicada. En un sector donde la recomendación y la reputación lo son todo, una política percibida como abusiva puede salir cara.