Una revista especializada en realeza analiza la presencia de la reina Sofía en el cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia: "Deslumbró"

Esta semana royals de toda Europa se han reunido en Estocolmo para celebrar el 80º cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia. El monarca sueco tiró la casa por la ventana el pasado jueves con un fastuoso banquete plagado de discursos emotivos, imágenes para el recuerdo y un gran despliegue de joyas y tiaras.

La reina Sofía ha sido la representante de la casa real española en la celebración, donde se la vio sonriente y animada. La emérita eligió un vestido azul de corte recto salpicado con pedrería, acompañado de la Tiara Mellerio, conocida popularmente como la Chata porque fue encargada para la hija de Isabel II a la que se apodaba así.

La joya de diamantes y perlas fue un regalo de boda de los condes de Barcelona a Sofía y forma parte de su colección personal, a pesar de que también la han lucido las infantas Elena y Cristina y la reina Letizia. La emérita no la lucía precisamente desde que visitó Estocolmo en 2010 para la boda de Victoria y Daniel de Suecia.

La reina Sofía con la Tiara Mellerio de la Chata y un vestido azul turquesa en la cena por el 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia Patrick van Katwijk | Getty Images

La presencia de la reina Sofía en Estocolmo no ha pasado desapercibida para la revista Tatler, especializada en realeza, que ha decidido dedicar un artículo especial a la madre de Felipe VI que, según ellos mismos comentan, "está haciendo su regreso a la vida pública" tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia, y de su mejor amiga, Tatiana Radziwill.

Para la publicación, que la reina Sofía haya participado en las celebraciones es un "gran hito" para ella y, a juzgar por las imágenes, la emérita ha estado encantada de reunirse con royals de otras casas reales europeas.

"La reina Sofía ha demostrado que el estilo no tiene edad", aseguran desde Tatler, donde repasan el look de la emérita, especialmente la tiara, con la que para la revista la madre de Felipe VI "deslumbró".