Unos pescadores salen a faenar y dan con el súper dron marítimo ucraniano que ha hundido barcos de guerra rusos
Sigue siendo un misterio cómo ha aparecido en ese lugar.
Un día de pesca rutinaria de un grupo de pescadores turcos se convirtió en una operación militar imprevista cuando hallaron un dron de guerra flotando a menos de un kilómetro de la costa. El hallazgo ocurrió frente a Çarşıbaşı, en la provincia de Trabzon (Turquía), informa Verkkouutiset.fi citando a varios medios turcos.
El barco pesquero de la empresa Bozokoglu Fisheries, que había zarpado del puerto de Yoroz en busca de anchoas, detectó en su radar un objeto no identificado a unos 800 metros de la costa. En un principio, los tripulantes creyeron que se trataba de otro barco a la deriva por el mal tiempo. Sin embargo, al izarlo con un cabrestante, quedó claro que no era una embarcación convencional, sino que se trataba de un artefacto militar.
Alertada la Guardia Costera, el barco regresó a puerto con su insólita captura a bordo. Al llegar, se desató el pánico: ¿y si el objeto contenía explosivos? Las autoridades ordenaron evacuar los barcos cercanos como medida de precaución.
Según las imágenes difundidas y la evaluación de expertos, se trata de un dron marítimo Magura V5, una de las versiones más avanzadas desarrolladas por Ucrania desde 2022 para atacar objetivos rusos en el Mar Negro.
El presidente del Sindicato de Pescadores de Yoroz, İsmail Yılmaz, confirmó en declaraciones a medios locales que el dron contenía explosivos de fabricación ucraniana y que una unidad antibombas sería la encargada de desmantelarlo. El martes por la tarde, una unidad naval turca proveniente de Estambul llegó para hacerse cargo del dispositivo.
Un dron de última generación
El Magura V5 es un dron naval no tripulado, de poco más de cinco metros de eslora, con capacidad para transportar explosivos y operar a gran velocidad. Este modelo ha sido vinculado a varios ataques exitosos contra buques rusos, como la lancha de desembarco Tsesar Kunikov y el barco lanzamisiles Ivanovets.
El desarrollo de estos drones comenzó tras la invasión rusa a Ucrania, con modelos cada vez más sofisticados: desde el prototipo V1 con motor fueraborda hasta el V5, capaz de realizar operaciones de largo alcance, hasta un modelo más reciente, el Magura V7, que habría derribado cazas rusos con misiles Sidewinder.
Lo que aún no está claro es cómo el Magura V5 terminó flotando frente a la costa turca. Desde Odesa, uno de los principales puntos de operaciones navales ucranianas, hasta Trabzon hay unos 500 kilómetros por mar. Si el dron fue desviado, perdido o formaba parte de una operación fallida es aún materia de investigación.
Por ahora, las autoridades turcas continúan evaluando el artefacto, mientras crece el interés internacional en torno a la presencia de tecnología militar de punta en aguas territoriales turcas.