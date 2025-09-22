Ucrania está armada con el mega dron marino y lanza amenazas hacia el puente clave de Rusia en la guerra

Vista general del puente que conecta la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar.

Los drones se han destacado como un arma clave en la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania hace ya más de tres años. En este sentido, Kiev ha dado un pasó más al presentar su dron submarino Toloka en la exposición Defense Tech Valley 2025 en Lviv.

El modelo compacto TLK-150 de este sistema está diseñado para operaciones furtivas justo bajo la superficie, utilizando propulsión eléctrica para evadir la detección y penetrar las defensas rusas, según ha informado el medio The Kyiv Independent.

También hay modelos más grandes, como el TLK-400 y el TLK-1000. El primero posee un alcance de 1.200 kilómetros y una carga útil de 500 kilogramos, mientras que el segundo que mide hasta 12 metros, transporta 5.000 kilogramos y puede alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán pronto una serie de nuevos sistemas, incluidos drones, barcos no tripulados, complejos robóticos terrestres y equipos de guerra electrónica", aseguró el ejército ucraniano en sus esfuerzos por hacer frente a las fuerzas invasoras rusas en el campo de batalla.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, presentó por primera vez el dron TOLOKA en la cumbre de Apoyo a Ucrania en febrero, destacando su capacidad para atacar barcos, puertos y objetivos estratégicos rusos. Uno de esos objetivos de los drones marítimos ucranianos ha sido el puente de Crima, yu que supone una ruta crítica de suministro y transporte para las fuerzas rusas a los territorios ucranianos ocupados.