Va al piso "amueblado" dos horas antes de firmar la venta y descubre que solo hay un exprimidor de limones

Lo que prometía ser el inicio de una nueva etapa para un joven comprador de 31 años en Francia terminó convirtiéndose en una amarga experiencia. A tan solo dos horas de firmar la escritura de compraventa de un apartamento reformado de 75 metros cuadrados, valorado en 250.000 euros, el comprador descubrió que los propietarios no habían cumplido con varios de los compromisos pactados.

Según relató el afectado, la relación con los vendedores había sido fluida desde el principio. La promesa de venta, firmada por ambas partes, incluía una cláusula clara: todos los electrodomésticos permanecerían en la vivienda sin coste adicional. El valor estimado de estos equipos rondaba los 1.500 euros. Además, los propietarios se comprometieron a realizar algunas mejoras adicionales en el inmueble antes de la entrega.

Sin embargo, durante una segunda visita solicitada por el comprador justo antes de la firma, la realidad fue muy distinta. No solo no se habían realizado los trabajos prometidos, sino que la cocina estaba completamente vacía de electrodomésticos. Solo quedaba un pequeño exprimidor de limón eléctrico sobre la encimera, lo que los vendedores consideraban suficiente para cumplir con el contrato.

Durante la cita con el notario, el comprador confrontó a los propietarios, quienes defendieron su actuación con una interpretación literal y cuestionable del acuerdo. Aunque el notario le informó de su derecho a cancelar la operación o exigir una compensación, el comprador optó por continuar con la compra para no perder la vivienda. Como solución, acordaron que los vendedores cubrirían la mitad del impuesto de propiedad y los gastos de comunidad correspondientes al año en curso.

Expertos como la notaria parisina Anne-Sophie Arnal recomiendan siempre realizar una última visita antes de la firma y detallar con precisión cada elemento incluido en la venta. Términos vagos como “electrodomésticos” pueden dar lugar a disputas difíciles de resolver.