Varios empleados se enteran antes de tiempo que van a ser despedidos por correo electrónico y la empresa llama a los psicólogos

Imagen de un trabajador en una oficina observando el tiempo que resta de jornada laboral.

Los empleados de una entidad bancaria australiana se llevaron una mala noticia al enterarse de su despido a través de un correo electrónico que fue enviado por un grave error.

Según ha informado Profit, el grupo bancario australiano ANZ se vio obligado a disculparse con sus trabajadores y ofreció asesoramiento psicológico a todos los afectados.

El correo electrónico se envió por error y el citado medio ha destacado que, pese al fallo, todos los trabajadores sí que iban a ser despedidos, pero no tenían pensado hacerlo de esa forma.

El mensaje era toda una declaración de intenciones. Se les avisaba de que su contrato iba a finalizar en una fecha estipulada antes de que se les anunciara que habían sido despedidos.

Un portavoz del banco ha explicado al citado medio que fue un error y destacó que el personal debía ser respetado "particularmente cuando se implementan cambios en nuestra estructura organizacional".

Bruce Rush, director interino de banca minorista del banco, lo envió por error, pero porque se hizo antes de lo previsto. "Desafortunadamente, estos correos electrónicos indican la fecha de salida de algunos de nuestros colegas antes de que pudiéramos compartir el resultado con ellos", reza el escrito de Rush al que ha tenido acceso Reuters.

"No era nuestra intención compartir noticias tan delicadas con ustedes de esta manera, y les pido disculpas sin reservas", detalla en el correo. Un portavoz de la compañía destacó que hubo una llamada con trabajadores para ofrecerles apoyo psicológico y asesoramiento.

El presidente ejecutivo de ANZ Group, Nuno Matos, aseguró hace unas semanas que era "indefendible y profundamente decepcionante" que se les informara por correo electrónico automático a los trabajadores que iban a ser despedidos.

Matos dijo a los altos gerentes que el banco necesitaba mejorar sus prácticas de gestión de riesgos no financieros. "Este es un recordatorio oportuno de que gestionar bien el riesgo no financiero es importante no solo para la forma en que servimos a nuestros clientes, sino también, fundamentalmente, a nuestra gente", justificó, según informa Reuters.