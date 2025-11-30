Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Víctor Arpa, abogado laborista: "Hay un documento clave para ganar tu incapacidad permanente y muy poca gente lo conoce"
Es fundamental en algunos casos.

Redacción HuffPost
Despacho de un abogado con un mazo sobre la mesa
Despacho de un abogadoGetty Images

El abogado laboralista Víctor Arpa, especializado en procedimientos de incapacidad permanente, lanza un aviso que muchos trabajadores desconocen: existe un documento que puede ser decisivo para que la Seguridad Social reconozca esta pensión. Y, según él, apenas nadie lo utiliza.

A diferencia de otras prestaciones, la incapacidad permanente exige demostrar cómo una enfermedad o lesión limita al trabajador en su día a día y, sobre todo, en el desempeño de su profesión. No basta con aportar informes médicos: hay que acreditar de manera clara cómo afecta al puesto concreto que desempeña la persona afectada.

Ahí entra en juego el documento clave del que habla Arpa: el profesiograma. Se trata de un informe que detalla con precisión qué tareas realiza el trabajador, qué herramientas utiliza, en qué condiciones trabaja, cuáles son los riesgos asociados y qué capacidades físicas o cognitivas necesita para desarrollarlo correctamente.

Este “retrato” del puesto de trabajo, explica el abogado en un vídeo publicado en TikTok, es fundamental para que el juez o la Seguridad Social puedan valorar si la persona realmente puede seguir ejerciendo su profesión habitual. Por eso insiste en que el profesiograma no es un papel más: es una prueba que puede inclinar la balanza.

La empresa está obligada a facilitarlo. En pequeños negocios basta con solicitarlo al propio empleador; en compañías grandes, lo gestiona el departamento de recursos humanos. Pese a esa accesibilidad, Arpa lamenta que la mayoría de trabajadores desconozca su existencia y acudan a un proceso tan delicado sin él.

El abogado ejemplifica su importancia con el caso de un cocinero que pierde varios dedos: el profesiograma deja claro que su empleo exige manipular alimentos, usar cuchillos y permanecer horas de pie. Esa descripción convierte en evidente lo que a veces no reflejan los informes médicos: que su lesión le impide continuar con su oficio.

Ahora bien, su peso varía según el tipo de incapacidad que se solicite. En grados como la absoluta o la gran incapacidad, donde se valora la imposibilidad de realizar cualquier trabajo, este informe puede ser menos determinante. Pero para las incapacidades total y parcial, concluye Arpa, el profesiograma es prácticamente imprescindible.

