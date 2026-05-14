"Vivo con 4 euros al día": un joven de 19 años quiere completar al vuelta al mundo en bicicleta

Mucho más que el Tour de Francia, la Vuela a España o el Giro de Italia. Ludovico, un joven italiano de 19 años se ha lanzado a un reto mayúsculo: dar la vuelta al mundo en bicicleta y a coste prácticamente cero. El objetivo, además, es hacerlo en tres años.

Deporte y supervivencia se dan la mano en el megaproyecto de Ludovico Muretti. La aventura comenzó en marzo, desde su ciudad natal, Cermenate, cerca de Como (norte del país, pegado a Suiza).

Pocas semanas después, su ruta ya ha alcanzado República Checa, de donde seguirá camino hacia Polonia y los países bálticos. Una vez allí, le tocará seguir pedaleando hasta el Cabo Norte en Noruega. Y en el enclave escandinavo habrá un cambio de rumbo.

Desde Noruega volará hasta Nueva York para, ya dentro de EEUU, volver a subirse a la bicicleta para cruzar el país de oeste a este e ir bajando a México, Centroamérica y Sudamérica, hasta Argentina.

La logística obligará, entonces, a un nuevo vuelo, con destino Australia. Una vez en el país oceánico y luego de un recorrido en coche hasta zonas ciclables, Ludovico se dirigirá a Asia por medio de Indonesia para adentrarse de lleno en el continente y enumerar kilómetros y países.

Oriente Medio marcará la frontera de su regreso, superada la región crítica en estos momentos, retornará a Europa, para culminar en su Italia una muy particular vuelta al mundo.

Todo ello lo gestiona montado en una bicicleta especialmente armada y preparada que llega a los 60 kilos de peso, que ya incluye la tienda de campaña y los utensilios de cocina básicos. "¡Pesa más que yo!", bromeaba el protagonista al medio Fanpage.it.

Cada día, planea recorrer 70 kilómetros para sumar, al final del camino, "un total de 50.000 kilómetros". Y cuando llega la hora de dormir, opta por hacerlo donde puede. Cuenta que intenta evitar los campings y mucha veces acaba en jardines de vecinos, de gente desconocida o incluso al aire libre.

La clave está en ahorrar y no pasar de los 4 euros al día de gasto, para lo que se sirve de gente anónima que le ofrece comida gratis. "Todo se basa en el minimalismo", añade el aventurero.