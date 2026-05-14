Los pilotos ucranianos de drones derrotan al ejército sueco: "Tuvieron que detener el entrenamiento hasta en tres ocasiones"

Un militar ucraniano transporta un dron de reconocimiento en una zona de trincheras en Pokrovsk (Ucrania)

En la vida, y especialmente en la guerra, la experiencia es un grado. Una buena demostración ha sido lo ocurrido recientemente con unos pilotos ucranianos de drones en unos ejercicios militares celebrados en Suecia.

Las maniobras se basaban en el simulacro del despliegue por parte de un país no identificado de tropas a lo largo de la frontera con Suecia, o lo que es lo mismo, en la frontera oriental de la OTAN.

Además, se simularon cortes de electricidad y una situación de escasez de alimentos en la isla sueca de Gotland, que es fundamental desde el punto de vista estratégico por su ubicación el mar Báltico.

Tal y como ha informado la agencia de noticias AP, durante los ejercicios, los pilotos de drones ucranianos (que han adquirido una gran experiencia en el manejo de vehículos no tripulados a lo largo de estos más de cuatro años de conflicto armado contra las fuerzas rusas) derrotaron a las tropas suecas.

El reportero de AP que presenció las maniobras militares recopiló el testimonio de un soldado ucraniano de 24 años que aseguró que "tuvieron que detener el entrenamiento hasta en tres ocasiones".

"En la vida real habrían muerto"

En concreto, las interrupciones en los ejercicios se llevaron a cabo para que los combatientes suecos pudieran analizar en qué estaban fallando y entendieran la razón por la que "en la vida real habrían muerto".

Según la mencionada agencia de noticias, otro piloto de drones ucranianos destacó que, pese a que las tropas suecas tienen potencial, deben mejorar sus drones y tácticas y adquirir una comprensión más profunda de la guerra con drones.

Respecto a los resultados de este simulacro, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Suecia, Michael Claesson, reconoció que las tropas occidentales deben "aprender rápidamente" a ejecutar operaciones con drones y también a defenderse de ellos. Claesson resaltó que la "forma más rápida" de hacerlo es escuchar a los propios pilotos de drones ucranianos.