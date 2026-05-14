Hasta Rauw Alejandro ha tenido que salir al paso por lo que ha dicho Ayuso de México

Hasta Rauw Alejandro, el popular cantante puertorriqueño, ha tenido que pronunciarse tras las palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre México después de un viaje que ha dado mucho que hablar y que todavía mantiene a muchos indignados.

Durante la Asamblea de Madrid de este jueves, la mandataria madrileña dejó una frase que ha vuelto a encender —y mucho— las redes sociales, por si ya no era suficiente. En su intervención criticó a la izquierda española y mexicana, afirmando que lo único que están consiguiendo con sus críticas es retorcer la historia de España en México. Y después soltó la frase que ha generado la polémica: "México no existió hasta que llegaron los españoles".

Rauw Alejandro no se ha podido contener y, sin siquiera mencionar a Ayuso, se ha pronunciado en X con un tuit que ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y miles y miles de ‘me gusta’ (y subiendo) en apenas unos minutos.

"El intercambio cultural entre pueblos pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades ni creencias", ha escrito el puertorriqueño, para rematar justo después: "Pero así no fue, y eso no se olvida".

¿Qué ha pasado con Ayuso en México?

Ayuso comenzó su viaje acudiendo a un encuentro llamado Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, en el que ensalzó el mestizaje y la figura de Hernán Cortés. Afirmó que en Madrid hay "muchos malinches en el metro, en la calle, en los colegios" y por eso se sintió "profundamente orgullosa" de ver a México "y al resto de países hispanoamericanos que formamos parte de este gran proyecto en esos pequeños rincones de Madrid".

"Somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades", pronunció.

Tras varias polémicas y choques con partidarios de Claudia Sheinbaum y otros ciudadanos mexicanos, canceló la tercera parte de su viaje por México, alegando que la presidenta del país había amenazado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Una bola de nieve que ha ido creciendo entre negativas, críticas y réplicas y que ha terminado llevando a Rauw Alejandro a dar su postura al respecto.