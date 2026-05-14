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El momento 'Solo en casa' del vicepresidente de Trump en la Casa Blanca que no deja de compartirse
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El momento 'Solo en casa' del vicepresidente de Trump en la Casa Blanca que no deja de compartirse

J. D. Vance protagonizó una escena curiosa durante una intervención oficial aprovechando la ausencia del 'jefe', de viaje oficial en China.

Miguel Fernández Molina
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J. D. Vance, en la Casa Blanca
J. D. Vance, en la Casa BlancaGETTY IMAGES

Donald Trump está en China haciendo negocios y ¿las paces? con su ahora "amigo" Xi Jinping. El presidente de EEUU se ha embarcado en un viaje crucial que le tendrá en el gigante asiático hasta final de semana, un periodo al que sumar los sendos largos viajes en el Air Force One. 

Resultado, que durante varias jornadas, la Casa Blanca respirará una paz nada habitual en estos tiempos. 

La sensación es tal que el propio vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, ha quedado impresionado al moverse por la sede del Gobierno sin su líder. Y una Casa Blanca sin Trump es un escenario radicalmente más silencioso y apartado del foco mediático que cuando está presente el magnate republicano. 

Porque aunque la actividad ejecutiva sigue, el ruido ha decaído decenas de 'decibelios' en estas horas de ausencia del mandatario.

No es una manera de hablar. El propio J. D. Vance lo ha reconocido en una curiosísima intervención dentro de la Casa Blanca. Al comienzo de su mensaje a los medios, el vicepresidente de Trump ha reconocido sentirse como Macaulay Culkin en 'Solo en casa'

Nota para los más jóvenes, hablamos de esta película, en cuya segunda entrega salía Donald Trump, allá por 1992...

Donald Trump y Macaulay Culkin en 'Solo en casa 2'.20th Century Fox

"No viajo fuera del país con el presidente. En días como hoy, a veces me siento como Macaulay Culkin en Solo en casa. Entro en la Casa Blanca, hay un silencio absoluto, no hay nadie y tardo un segundo en darme cuenta de lo que está pasando", apuntó entre risas... y haciendo reír a la prensa

El momento tuvo lugar este miércoles y el corte no deja de compartirse en medios nacionales e internacionales y sobre todo en las redes, donde ya circulan los memes y todo tipo de bromas sobre el vicepresidente y Trump... especialmente por el cameo que hizo el hoy presidente junto a Macaulay Culkin.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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