El momento 'Solo en casa' del vicepresidente de Trump en la Casa Blanca que no deja de compartirse

Donald Trump está en China haciendo negocios y ¿las paces? con su ahora "amigo" Xi Jinping. El presidente de EEUU se ha embarcado en un viaje crucial que le tendrá en el gigante asiático hasta final de semana, un periodo al que sumar los sendos largos viajes en el Air Force One.

Resultado, que durante varias jornadas, la Casa Blanca respirará una paz nada habitual en estos tiempos.

La sensación es tal que el propio vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, ha quedado impresionado al moverse por la sede del Gobierno sin su líder. Y una Casa Blanca sin Trump es un escenario radicalmente más silencioso y apartado del foco mediático que cuando está presente el magnate republicano.

Porque aunque la actividad ejecutiva sigue, el ruido ha decaído decenas de 'decibelios' en estas horas de ausencia del mandatario.

No es una manera de hablar. El propio J. D. Vance lo ha reconocido en una curiosísima intervención dentro de la Casa Blanca. Al comienzo de su mensaje a los medios, el vicepresidente de Trump ha reconocido sentirse como Macaulay Culkin en 'Solo en casa'

Nota para los más jóvenes, hablamos de esta película, en cuya segunda entrega salía Donald Trump, allá por 1992...

Donald Trump y Macaulay Culkin en 'Solo en casa 2'. 20th Century Fox

"No viajo fuera del país con el presidente. En días como hoy, a veces me siento como Macaulay Culkin en Solo en casa. Entro en la Casa Blanca, hay un silencio absoluto, no hay nadie y tardo un segundo en darme cuenta de lo que está pasando", apuntó entre risas... y haciendo reír a la prensa

El momento tuvo lugar este miércoles y el corte no deja de compartirse en medios nacionales e internacionales y sobre todo en las redes, donde ya circulan los memes y todo tipo de bromas sobre el vicepresidente y Trump... especialmente por el cameo que hizo el hoy presidente junto a Macaulay Culkin.