Vuelve a Aldi una de las freidoras de aire más demandadas del mercado: de gran capacidad y con un 20% de descuento

Tanto si ya conoces el electrodoméstico como si quieres empezar a aprovechar sus bondades, Aldi vuelve a ser anfitriona en su bazar de una de las freidoras de aire más demandadas del mercado. Se trata de un dispositivo que además cuenta con una elevada capacidad (más de 7 litros, nada habitual en este mundillo) y que regresa al lineal de estos supermercados a un precio de derribo, con un 20% de descuento.

Se trata de la freidora de aire de Ambiano, la marca blanca de pequeños electrodomésticos de Aldi. Estará este miércoles, este jueves y este viernes con un precio rebajado, lo que deja este aparato en 39,99 euros, cuando su precio de venta al público recomendado sigue siendo 49,99 euros. Tendrás que correr, ya que la oferta es por tiempo limitado, tal y como las suele ofrecer la compañía.

Cuenta con una pantalla digital táctil y hasta 11 programas automáticos para favorecer la cocción de tus alimentos favoritos. Su temporizador programable impide que nada se te pase y además cuenta con un sistema de protección para evitar que el aparato se sobrecaliente. Y lo mejor es su capacidad: hasta 7,2 litros y un rango de cocción de entre 40 y 200 grados centígrados.

Una freidora de aire muy amplia a precio competitivo

La freidora de aire que protagoniza el folleto semanal de ofertas de Aldi no es siquiera su versión más versátil: la marca también ha ofrecido en el pasado otra airfryer más pequeña, de 3,5 litros, a un precio algo más reducido. Sin embargo, con esta versión de 7,2 litros de Ambiano se permitirá cocinar de una tacada todos los alimentos para una familia.

Coincidiendo con la llegada de esta oferta, Aldi también ha incorporado en su selección packs de moldes para freidoras de marca Crofton. Dos moldes por 3,99 euros. Además, en la misma fecha llegan, por 2,99 euros, packs de accesorios también para cocinar con las airfryer que tanto se han popularizado en las cocinas españolas durante los últimos cinco años.

Las freidoras de aire comenzaron a popularizarse en España poco antes de la pandemia, aunque la situación sanitaria y la necesidad de quedarse en casa provocó que este pequeño electrodoméstico diese un impresionante salto de fama en cuestión de muy poco tiempo. Desde entonces, el dispositivo se ha convertido en un imprescindible para más de un cocinitas.

En realidad no es más que un pequeño horno de convección doméstico, pero favorece cocinar con menos aceite y, en consecuencia, ingerir alimentos con menos grasas.

A ello hay que sumar la versatilidad de un pequeño horno en el que se coloca o extrae una cesta que es perfectamente lavable. Es varios niveles más cómodo cocinar con este aparato que hacerlo con horno o sartenes convencionales.

Al igual que ha sucedido con el mundo de los robots de cocina, las grandes marcas han visto cómo el mercado se ha ido abriendo con la disputa de las firmas de supermercados. Es el caso de Ambiano con Aldi, que ahora presenta esta versión de airfryer de 7,2 litros a un precio muy competitivo gracias a ese 20% de descuento.