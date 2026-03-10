Las cajas negras del accidente ferroviario de Adamuz revelan que pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y el choque

Así quedó uno de los trenes tras el accidente de Adamuz, con señales para la investigación.

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) sigue avanzando tras la apertura de las cajas negras de los trenes implicados. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha reconstruido con precisión los segundos previos al choque entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe gracias al análisis de esos registros y de los sistemas de señalización de Adif.

Según una nueva nota técnica del organismo, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la secuencia completa del accidente se desarrolló en apenas 15 segundos. En el análisis participaron técnicos de varias empresas del sector ferroviario, entre ellas Iryo, Hitachi, Actren, Renfe Viajeros y Hasler Rail, además de la jueza que instruye el caso y agentes de la UCO.

La cronología del accidente: así ocurrió todo en cuestión de segundos

La reconstrucción elaborada por la CIAF sitúa el origen del accidente a las 19:43:20. En ese momento, el tren de Iryo (6189) circulaba por la vía 1 a la altura del punto kilométrico 319+412, en un tramo donde se investiga la presencia de un carril fracturado.

Nueve segundos después, a las 19:43:29, se produce el primer indicio de anomalía. El disyuntor del tren, el dispositivo que controla el paso de corriente eléctrica, se abre mientras el convoy circulaba a 205 km/h. Este fenómeno suele indicar perturbaciones de tensión o pérdida de contacto entre el pantógrafo y la catenaria, algo que podría estar relacionado con el inicio del descarrilamiento.