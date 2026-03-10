Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Microsoft alerta de un timo que llega como "reunión de trabajo" por Teams, Zoom o Google Meet: si descargas el enlace, los ladrones toman el control total de tu ordenador
Las víctimas proporcionan a los ciberdelincuentes acceso ilimitado a todos los datos personales y contraseñas guardadas en el ordenador.

Un ordenador con el logo de MicrosoftGetty Images

Microsoft, a través de una publicación en su blog, ha alertado de la detección de timos que llegan como supuestos enlaces de "reunión de trabajo" en programas conocidos como Teams, Zoom o Google Meet.

Sin embargo, si se accede al enlace, lo que se ejecuta es la instalación de un software de monitorización y gestión remota que permite a los ciberdelincuentes tomar el control total de tu ordenador.

La estafa se inicia con un correo electrónico en el que se invita al receptor a hacer clic en un enlace que, supuestamente, lleva a descargar una aplicación de videoconferencia que es necesaria para participar en una reunión de trabajo.

Si se pulsa en el enlace, se accede a una pantalla en la que los ciberdelincuentes suplantan el logo de Teams, Zoom o Google Meet para que los usuarios crean que, efectivamente, han instalado alguno de esos programas tan utilizados en el ámbito laboral.

"Las descargas resultantes, que se hacían pasar por instaladores de Teams, Zoom o Google Meet, eran en realidad software de monitorización y gestión remota (RMM), firmado digitalmente por TrustConnect Software PTY LTD", han advertido al respecto desde Microsoft.

Quienes caen en este timo, proporcionan a los ciberdelincuentes acceso ilimitado a todos los datos personales y contraseñas guardadas en el ordenador.

Dos variantes de la estafa: actualización de AdobeReader y transcripción falsa

Además, los expertos de Microsoft han encontrado otras dos variantes de esta estafa para propiciar la instalación involuntaria de un software de monitorización y gestión remota. La primera de ellas se basa en una falsa actualización automática de AdobeReader. La misma se presenta como una acción necesaria para poder leer un documento PDF que llega por correo electrónico.

El otro método que usan los ciberdelincuentes en este timo para tomar el control del ordenador es el envío de un correo electrónico en el que se le pide a la potencial víctima descargar una transcripción falsa de una reunión anterior en Teams.

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

