La psicóloga que lleva décadas estudiando psicópatas: "No son solo los criminales; están en tu trabajo, en tu familia y probablemente dirigiendo tu país"

Leanne ten Brinke es profesora asociada de psicología en la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y lleva décadas estudiando psicópatas. Pese a lo que muchos puedan pensar, las personas con ese tipo de personalidades no son únicamente los delincuentes que están en las cárceles.

La experta asegura que día a día nos cruzamos con psicópatas y personas que tienen "personalidades oscuras". De hecho, se estima que el 1% de la población general tiene niveles clínicos de psicopatía (puntuación alta en el PCL-R, la evaluación de la lista de verificación de psicopatía comúnmente utilizada para el diagnóstico).

Además, Leanne ten Brinke recoge en su nuevo libro Personas tóxicas: cómo resistirse a ellas y mejorar tu vida que existen estudios científicos que apuntan a que hasta el 18% de las personas tienen niveles "elevados" en el PCL-R, unos rasgos de personalidad a los que la psicóloga se refiere como "territorio oscuro".

En una entrevista en el medio de comunicación británico The Guardian, Leanne ten Brinke ha alertado de que los psicópatas "no son solo los criminales; están en tu trabajo, en tu familia y probablemente dirigiendo tu país".

Según la profesora de psicología en la Universidad de Columbia Británica, podemos encontrar a psicópatas en múltiples ámbitos: la familia, los vecinos, el trabajo, la escuela… e incluso al frente de empresas, instituciones y países.

Tu jefe podría ser un psicópata

En ese sentido, Leanne ten Brinke ha subrayado que existe una pequeña pero razonable posibilidad de que tu jefe sea un psicópata, ya que en la alta dirección existe una sobrerrepresentación de personas con rasgos de personalidad oscuros.

El motivo, según ha contado esta psicóloga que lleva décadas analizando psicópatas, es que "sabemos con certeza que las personalidades oscuras están realmente interesadas en el poder y el estatus".

Al respecto, la experta ha añadido que son individuos que "suelen dar la impresión de ser bastante carismáticos y extremadamente seguros de sí mismos, y solemos confundir confianza con competencia. Además, probablemente simplemente se están postulando para estos puestos más que la persona promedio".