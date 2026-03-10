Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La psicóloga que lleva décadas estudiando psicópatas: "No son solo los criminales; están en tu trabajo, en tu familia y probablemente dirigiendo tu país"
Sociedad

La psicóloga que lleva décadas estudiando psicópatas: "No son solo los criminales; están en tu trabajo, en tu familia y probablemente dirigiendo tu país"

La experta ha alertado de que "las personalidades oscuras están realmente interesadas en el poder y el estatus".

Rafael Gómez
Silueta de un psicópata
Silueta de un psicópatacoldsnowstorm vía Getty Images

Leanne ten Brinke es profesora asociada de psicología en la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y lleva décadas estudiando psicópatas. Pese a lo que muchos puedan pensar, las personas con ese tipo de personalidades no son únicamente los delincuentes que están en las cárceles.

La experta asegura que día a día nos cruzamos con psicópatas y personas que tienen "personalidades oscuras". De hecho, se estima que el 1% de la población general tiene niveles clínicos de psicopatía (puntuación alta en el PCL-R, la evaluación de la lista de verificación de psicopatía comúnmente utilizada para el diagnóstico).

Además, Leanne ten Brinke recoge en su nuevo libro Personas tóxicas: cómo resistirse a ellas y mejorar tu vida que existen estudios científicos que apuntan a que hasta el 18% de las personas tienen niveles "elevados" en el PCL-R, unos rasgos de personalidad a los que la psicóloga se refiere como "territorio oscuro".

En una entrevista en el medio de comunicación británico The Guardian, Leanne ten Brinke ha alertado de que los psicópatas "no son solo los criminales; están en tu trabajo, en tu familia y probablemente dirigiendo tu país".

Según la profesora de psicología en la Universidad de Columbia Británica, podemos encontrar a psicópatas en múltiples ámbitos: la familia, los vecinos, el trabajo, la escuela… e incluso al frente de empresas, instituciones y países.

Tu jefe podría ser un psicópata

En ese sentido, Leanne ten Brinke ha subrayado que existe una pequeña pero razonable posibilidad de que tu jefe sea un psicópata, ya que en la alta dirección existe una sobrerrepresentación de personas con rasgos de personalidad oscuros.

El motivo, según ha contado esta psicóloga que lleva décadas analizando psicópatas, es que "sabemos con certeza que las personalidades oscuras están realmente interesadas en el poder y el estatus".

Al respecto, la experta ha añadido que son individuos que "suelen dar la impresión de ser bastante carismáticos y extremadamente seguros de sí mismos, y solemos confundir confianza con competencia. Además, probablemente simplemente se están postulando para estos puestos más que la persona promedio".

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

