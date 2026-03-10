Von der Leyen consigue poner a la UE en el centro del debate, pero a qué precio: fracturas y tensiones tras su discurso sobre el "nuevo orden mundial"

"Siempre defenderemos y respaldaremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única manera de defender nuestros intereses ni asumir que sus reglas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos".

Ursula von der Leyen lo ha conseguido. Europa y más en concreto la Unión Europea, han vuelto al primer plano mundial, a marcar agenda. El único 'pero' es que si se habla de Europa es por la controversia generada por la presidenta de la Comisión Europea en un discurso que se han visto obligados a aclarar en el mismo corazón de la UE.

Fue el lunes en Bruselas y ante los embajadores comunitarios. Von der Leyen añadía, ante la diplomacia internacional, y al hilo de la guerra en Irán, que Europa "ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial" y menos aún de un mundo "que ya se ha ido y no volverá".

Tal fue su reflexión que alcanzó incluso a Naciones Unidas, sobre la que planteó una posible reformulación de sus metas y maneras. "Cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes" toca encontrar "formas creativas de resolver las crisis más graves", añadió para estupefacción de los presentes y del resto del mundo.

¿Ejercicio de real politik o derrape diplomático en un momento donde cada palabra importa? El corazón de la UE opta por lo segundo, y han sido sus propios 'colegas' quienes han acudido de urgencia a quitarle hierro al asunto. Que lo tiene.

Y entre medias, la 'cuestión nuclear'

Por si fuera poco, la misma protagonista ha vuelto a generar algo más que debate al afirmar, ya este martes, que Europa y, por ende, la UE, "cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones" como es la energía nuclear.

Así, para poner freno a la casi total dependencia de proveedores terceros de combustibles fósiles y el consiguiente encarecimiento de las facturas, la 'jefa' de la UE cree necesario desarrollar los dos activos energéticos de producción local: la energía nuclear y las energías renovables a fin de garantizar la independencia energética. Su mensaje, alineado con algunas capitales, ha sentado como un tiro, el segundo en 24 horas, en los gobiernos y figuras más 'verdes' de los' Veintisiete'.

António Costa y una enmienda casi total a su alegato

La respuesta del presidente del Consejo Europeo, en el mismo foro y apenas horas después, es algo más que un matiz semántico. Porque, tras afirmar que "en una realidad en la que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en normas", António Costa se ha preguntado "cuál debería ser la misión de la UE en esta nueva realidad". Sin espacio a la duda, se respondía de inmediato: "Defender el orden internacional basado en normas”. Sin añadidos.

Para el político portugués y 'jefe' de los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la UE, la institución "tiene que “defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, tal y como se recoge en nuestros Tratados”. “No se deben aceptar las violaciones del Derecho internacional, ya sea en Ucrania, Groenlandia, América Latina, África, Gaza u Oriente Medio. No se deben tolerar las violaciones de los derechos humanos, ya sea en Irán, Sudán o Afganistán", agregó.

El presidente del Consejo Europeo ha querido añadir que esa tarea pasa, también, por practicar una política exterior "multidimensional", "colaborando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional”. Porque a diferencia de Von der Leyen, Costa admite que la ONU "debe reformarse pero no puede ser sustituida" para seguir siendo"la piedra angular del sistema multilateral".

Teresa Ribera y el 'comodín' de una mala expresión

La tensión es evidente en el seno de la Comisión. Una de las vicepresidentas, la española Nadia Calviño, ha dejado caer un comodín en estos casos, el de que la política alemana "pudo no haberse expresado de la manera más adecuada". De ella añadió que no cabe duda de que "está plenamente comprometida con el orden internacional".

Sin querer hacer 'sangre' públicamente por su desencuentro —que ha ido a más este martes por la defensa de la energía nuclear hecha por Von der Leyen—, Ribera ha incidido en la importancia de "defender, incidir y subrayar que la legislación internacional es un elemento nuclear del proyecto y la seguridad europeas".

El Gobierno de España se "identifica" con Costa; el PP, con Von der Leyen

España tiene mucho que decir en la polémica en torno a las ideas de Von der Leyen. El Gobierno de Pedro Sánchez viene liderando una corriente contraria a la guerra en Irán, lo que ha provocado numerosos choques recientes con EEUU y una oleada de apoyos internacionales. Entre ellos los de la presidenta de la Comisión, sobre la que ahora Moncloa marca distancias.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dejado claro que España "se identifica" con la postura de António Costa y ha defendido "garantizar que el mundo siga basado en reglas". "Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden, no el orden, y no hay una oposición entre un antiguo orden y uno nuevo que lo sustituiría", ha explicado Albares.

A juicio del titular de Exteriores toca elegir entre "el derecho o la fuerza; la paz y las relaciones pacíficas entre Estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior; el progreso o involución histórica". Y al respecto de la propia Unión Europea ha añadido que "es una construcción basada en derechos que protegen a todos sus miembros y en tratados", lo que obliga a la Comisión a ser "garante" de su cumplimiento.

Más dura en su tono, Yolanda Díaz considera que Ursula Von der Leyen "lejos de colocarse del lado de la legalidad internacional, de parar la guerra y la barbarie en Europa, se ha colocado del lado justo de la barbarie".

El Partido Popular, sin embargo, se inclina por la postura de la política alemana, hasta el punto de considerarla "de perogrullo", porque "es evidente que el mundo ha cambiado". En palabras de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, "si tú quieres un mundo con normas, tienes que tener la capacidad de imponer esas normas" pero "en estos momentos la Unión Europea no tiene la capacidad ni la influencia de imponer esas normas".

Irán le sitúa en el "lado equivocado de la historia"

El aún vigente régimen de los ayatolás ha acusado a la presidenta de la Comisión de Europea de "hipocresía" tras haber hecho "carrera poniéndose del lado equivocado de la historia, dando luz verde a la ocupación, el genocidio y las atrocidades".

A ese listado de presuntas afrentas a ojos de Teherán, suman ahora el "blanqueamiento de los crímenes de agresión y los crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel contra los iraníes", como ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"¿Dónde estaba tu voz cuando más de 165 inocentes angelitos iraníes fueron masacrados en la ciudad de Minab", se ha preguntado en referencia al ataque perpetrado contra una escuela al sur del país en el comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.