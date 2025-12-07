Yousri, joven de 28 años que ha recorrido Túnez y Argelia para regalarle una oveja a su abuela: "Quise demostrar mi amor"

Un joven, llamado Yousri Maraoui, cruzó Túnez y Argelia en apenas 30 días para hacerle a su abuela un curioso regalo: una oveja. Su historia, la cual recoge el medio francés ladepeche, se ha hecho viral, no solo por su increíble hazaña sino por el objetivo detrás de ella.

Según cuenta el joven, de 28 años, su objetivo era realizar este viaje en 30 días. Todo comenzó en la capital francesa, en París, desde donde partió con la intención de intercambiar un objeto diferente cada día hasta conseguir una oveja, comenzando por una miniatura de la Torre Eiffel.

"Una oveja es un animal de lujo: tener una significa que todo va bien en casa", señaló a otro medio local, France3, donde contó algunos de los obstáculos y dificultades a los que se enfrentó durante su aventura.

"Tengo una gran barrera lingüística con mi familia tunecina; nunca estudié ni hablé árabe con fluidez. No experimenté el mismo amor que algunas personas sienten por sus abuelos, solo el amor de la presencia.

A través de este viaje, quise demostrar mi amor de una manera diferente", explicó al mismo medio, donde subrayó que finalmente consiguió cumplir, con éxito, su objetivo inicial, llegando a reencontrarse con sus dos abuelas, quienes "no esperaban que estuviera allí" y estaban "muy conmovidas".

Además de ello, el francés ha dejado un video en su perfil de Instagram donde ha resumido cómo fue su viaje, señalando que este ha sido "uno de los proyectos más grandes" de su vida. La publicación lleva ya cerca de 18.000 'me gusta'.