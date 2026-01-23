He probado esta reciente función de Apple Fitness+ y aunque parece poca cosa, me parece realmente útil

Foto de Apple Fitness+ y un Apple Watch. Dos herramientas que mejoran la experiencia de ejercicio.

El servicio de Apple Fitness+ puede pasar desapercibido para muchos, pero para aquellos que son usuarios de la compañía, ya sea porque usan el iPhone o el Apple Watch, su vinculación con estos dispositivos lleva la experiencia deportiva a otro nivel.

El mes de enero es el momento perfecto para arrancar los propósitos de año nuevo. Algunos de ellos tienen que ver con el ejercicio físico y los que tienen la posibilidad de poder hacerlo desde casa, lo tienen bastante fácil gracias al servicio de la firma estadounidense.

Apple ha decidido empezar el año con novedades en lo que a Fitness+ se refiere. Lo facilitan todo para que puedas llevar a cabo una rutina de ejercicio desde casa. Algo que te lleve a pelear por las ansiadas medallas que aparecen en el Apple Watch. Unas clases que se pueden seguir en el iPhone, el iPad y Apple TV.

He probado el servicio, que ya conocía de meses atrás, y hay una nueva función que es una alegría para todos los que no ponen en el currículum 'ingles, medio', aunque sea mentira.

Un doblaje digital

Apple anunció el pasado mes de diciembre una novedad, la de implantar un doblaje en español y alemán, japonés también en las próximas semanas, de sus clases en Fitness+. Con ella, buscan acercar sus clases a otros idiomas.

Además de la versión original en inglés, Apple ha añadido el doblaje digital desde el pasado 15 de diciembre. Y he querido probarlo para saber si merece realmente la pena o si no supone un gran cambio.

Es muy cómodo, ya que puedes ajustar su nuevo idioma desde la propia aplicación.

Este doblaje es sólo digital. Es la inteligencia artificial la que hace los honores. Usa la voz real de los profesores para traducirla a otros idiomas.

Para aquellos a los que les cuesta más el inglés, poder seguir las clases en español es una buena noticia. Lo facilita todo y no hace falta estar leyendo los subtítulos para enterarte de todo lo que tienes que hacer.

Parece algo sencillo, pero sirve para que este tipo de usuarios puedan centrarse con tranquilidad en los ejercicios. En algunos como HIIT se agradece.

La buena noticia es que Apple va añadiendo cada semana nuevos episodios, por lo que hay una gran variedad de opciones hasta cansarte, y nunca mejor dicho.

Siempre activos con el Apple Watch

La sincronización de Fitness+ con el Apple Watch me parece sencillamente perfecta. Te va informando en todo momento de tu actividad y ejercicio. Pero se ha convertido en una herramienta perfecta para cumplir con el repetido propósito de año nuevo.

Según informó hace unas semanas Apple, el icónico smartwatch de la compañía estadounidense se ha convertido en una palanca motivadora para que los usuarios mejoren sus niveles de ejercicio.

Según un nuevo análisis de los datos del Apple Heart and Movement Study, los participantes suelen aumentar su nivel de forma constante en enero. Y, por si fuera poco, logran seguir con esa actividad rutinaria hasta meses después.

En esa nueva apuesta, la compañía de Cupertino anunció el inicio de cuatro nuevos programas para entrenamientos semanales. Se trata de la serie Artista en Detalle, con playlists completas de Karol G y Bad Bunny, así como nuevos episodios de Hora de Andar.

No son las únicas novedades en Fitness+. El programa Make Your Fitness Comeback, para retomar los ejercicios, con tres tipos de entrenamientos: fuerza, HIIT (ejercicios de intervalos alta intensidad) y yoga. Algo que es ideal para principiantes y poder retomar el ritmo.

El servicio de suscripción de Fitness+ cuesta 9,99 euros al mes o 79,99 euros al año, que se puede compartir con hasta cinco familiares. Pero ojo porque también hay una selección mensual gratis de algunos de los episodios.