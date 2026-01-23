Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Apple acorta distancias con la IA: trabaja en un nuevo 'wereable' inteligente y en poner a Siri a la altura de ChatGPT
Se vienen cambios en la compañía de Tim Cook. Quién sabe si será el CEO del gigante tecnológico el que se vea involucrado en alguno de ellos. Lo que sí está claro es que ya están manos a la obra para revolucionar cuanto antes su IA.

Sergio Coto
Sergio Coto
El CEO de Tim Cook, feliz, igual por lo que está por venir.
El CEO de Tim Cook, feliz, igual por lo que está por venir.Alberto Rodriguez

El camino de Apple hacia una IA poderosa no está siendo tarea fácil. Con un Apple Intelligence que no ha cumplido con las expectativas y una asistente inteligente como Siri que fue una revolución, pero que casi parece vintage, la compañía de Tim Cook se prepara para un año convertido en revolución.

Normalmente, cuando hablamos de Apple y decimos revolución, pensamos en que están preparando productos de lo más rompedores. Y ojo, porque lo están haciendo, como su primer dispositivo plegable, que se espera para el próximo otoño.

Pero aquí hemos venido a hablar de la resurrección de Siri y del cambio de ritmo con la IA de la compañía de Cupertino. Se trata de la apuesta total, tirando la casa por la ventana y trabajando sin descanso para convertir a la firma en una empresa tecnológica con funciones inteligentes a la altura de 2026.

Ese trabajo, parte de la base del acuerdo que alcanzó hace unas semanas Apple con Google. Un entendimiento para colaborar de forma plurianual, ofreciendo la columna vertebral de Gemini.

Entre los planes de la compañía de Tim Cook pasa el de impulsar una nueva Siri potente, a la altura de chatbots como ChatGPT, que tenga un mayor peso en el día a día de sus usuarios. Algo que parecía impensable hace unos meses.

Apple está tratando de aplicar una renovación importante en Siri que se integrará a la perfección en sus principales sistemas operativos para iPhone, Mac o iPad. Siguiendo los mismos pasos a los que el asistente nos tenía acostumbrado hasta ahora.

Un nuevo 'wereable' inteligente

Según han compartido Wayne Ma and Qianer Liu en The Information, además de Siri, Apple está trabajando en un nuevo accesorio bastante curioso e impulsado por IA. Fuentes de Cupertino han explicado al citado medio que se trata de un producto nuevo que se encuentra en "primeras fases de desarrollo".

Y ojo a la idea: un accesorio, con dos cámaras, un sensor principal y otro gran angular. Pero la cosa no queda ahí, ya que incorporaría tres micrófonos y un altavoz. Todo en un tamaño muy parecido al del AirTag, estilo pin.

Desde The Information también han asegurado que este nuevo wereable también contaría con un botón físico en un lateral y podría aceptar carga inalámbrica, similar a la de los Apple Watch. Una rompedora apuesta, con un producto que no conocemos y que podría llegar en 2027.

2026, ¿último año de Tim Cook como CEO de Apple?

Esta apuesta por la IA de Apple era más que necesaria, pero lo hace en un momento de cambios en el seno de la compañía estadounidense. Hace unas semanas, la firma de Cupertino dio a conocer varios cambios importantes en algunos de sus puestos más destacados. 

El que había sido hasta ahora su vicepresidente sénior de Aprendizaje Automático y Estrategia de IA, John Giannandrea, se marchaba y se incorporaba a Amar Subramanya, ex ingeniero de Google. Una transición que es toda una declaración de intenciones en materia de IA.

Pero hay un runrún desde hace varios meses con la posible salida de Tim Cook como CEO de Apple. Todo siguen siendo rumores. El pasado 1 de noviembre cumplió 65 años y, desde Bloomberg, el analista Mark Gurman ha resaltado en varias ocasiones que hay una opción encima de la mesa que está ganando cada vez más peso para ser el sustituto de Cook: el responsable de Hardware de Apple, John Ternus.

Según ha informado el citado medio en las últimas horas, el líder de Apple desde el año 2011 habría designado a Ternus para ir dando pasos adelante para terminar ocupando su puesto como CEO de la compañía. Uno de esos avances ha sido el de seleccionarle como responsable también de Diseño. Algo que sigue las bases fijadas por Steve Jobs en los comienzos de éxito de la compañía, centrados en la estética y la potencia de sus productos.

Lo que está claro es que 2026 va a ser un año movidito, para bien, en Apple y eso, para los que tenemos interés y seguimos la actualidad en el mundo de la tecnología es de agradecer. Ahora solo queda saber si Siri logrará superar las expectativas y si la nueva apuesta por la IA estará a la altura de las circunstancias.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

