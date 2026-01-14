Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un 2025 para récord-ar: Apple bate su propia marca con el impulso de servicios como Apple TV o su App Store
La compañía de Tim Cook ha asegurado que sus servicios han tenido "un año estelar" pulverizando sus propios récords. Registra un promedio superior a los 850 millones de usuarios semanales en la App Store.

Foto de archivo de Tim Cook, CEO de Apple.
Foto de archivo de Tim Cook, CEO de Apple.Kristina Bumphrey

Apple está de fiesta. Y no, no es por su histórico acuerdo con Google para que los modelos de Gemini mejoren a la Siri del futuro. Se trata de los resultados récord que la compañía de Tim Cook ha registrado en sus servicios. Marcando nuevos hitos en algunos como la App Store o su servicio de contenidos en streaming, Apple TV.

La firma con sede en Cupertino, San Francisco (Estados Unidos) ha marcado un nuevo máximo en algunos de sus principales servicios. Es el caso de su biblioteca de aplicaciones, la App Store, que ha registrado un promedio de más de 850 millones de usuarios semanales. en todo el mundo.

La cosa no queda ahí, ya que, gracias a su tienda de apps, los desarrolladores han ganado más de 550.000 millones en la plataforma desde 2008. Pero no ha sido el único servicio que ha batido récord, ya que ha habido otros que han tenido un 2025 para el recuerdo.

  • Apple Pay ha generado más de 100 mil millones de dólares en ventas incrementadas para comercios a nivel mundial, al tiempo que evitó más de mil millones de dólares en fraude.
  • En 2025, Apple Music ha logrado máximos históricos tanto en número de oyentes como en nuevos suscriptores.
  • Apple TV ha conseguido nuevos récords de participación mensual en diciembre, con un aumento del 36 % en las horas totales de visualización en comparación con el año anterior.

Un 2025, "estelar"

Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, ha destacado en un comunicado de prensa que "los servicios de Apple tuvieron un año estelar en el que recibieron prestaciones revolucionarias y pulverizaron récords". 

"Las cifras reflejan el increíble entusiasmo de nuestros clientes, ya sea al descargar un nuevo juego o app, ver la serie del momento con familiares y amigos, escuchar sus canciones favoritas o comprar con tranquilidad", ha señalado.

Eddy Cue ha puesto en valor que, precisamente, en el caso de Apple TV se han pulverizado "todos sus récords de audiencia en diciembre de 2025, mientras que Apple Music alcanzó máximos históricos tanto en oyentes como en nuevos suscriptores".

También ha resaltado la apertura de Apple Pay y Apple Fitness+ a más países y regiones. "Las últimas novedades en los servicios ofrecen experiencias cada vez más personalizadas, divertidas e intuitivas a los usuarios", ha expuesto.

Y claro, no se puede hablar del pasado sin hacerlo también del futuro. "De cara al futuro, seguiremos innovando y añadiendo mejoras inteligentes a los servicios de Apple manteniéndonos fieles a nuestro compromiso de velar por la privacidad de los clientes y ofrecerles experiencias sin igual", ha reconocido Eddy Cue.

