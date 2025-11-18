Si no te funciona Twitter, ChatGPT, Slack o Perplexity, no eres tú: hay muchas webs fallando
Todo apunta a una incidencia en Cloudflare.
"Algo va mal". Este es el mensaje que numerosísimos usuarios de Twitter, pero también de muchos otros servicios y plataformas online se están encontrado en la mañana de este martes.
Todo apunta a una incidencia en Cloudflare, una red global de distribución de contenidos (CDN) que da soporte a muchas webs.
A través de un comunicado, Cloudflare ha indicado que "está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible".