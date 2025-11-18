Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Si no te funciona Twitter, ChatGPT, Slack o Perplexity, no eres tú: hay muchas webs fallando
Tecnología

Tecnología

Si no te funciona Twitter, ChatGPT, Slack o Perplexity, no eres tú: hay muchas webs fallando

Todo apunta a una incidencia en Cloudflare.

Elena Santos
Elena Santos
Imagen de archivo del logo de Twitter (X).
Imagen de archivo del logo de Twitter (X).Getty Images

"Algo va mal". Este es el mensaje que numerosísimos usuarios de Twitter, pero también de muchos otros servicios y plataformas online se están encontrado en la mañana de este martes. 

Todo apunta a una incidencia en Cloudflare, una red global de distribución de contenidos (CDN) que da soporte a muchas webs.

A través de un comunicado, Cloudflare ha indicado que "está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible".

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 