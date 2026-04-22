Yoshua Bengio, Premio Turing, sobre el retraso europeo en IA: "Europa puede ganarle terreno a EEUU y China si apuesta por un camino distinto, la verificabilidad"

Yoshua Bengio tiene algo muy importante que decirle a Europa en su campo, el de la inteligencia artificial. Este informático y profesor nacido en París y de nacionalidad canadiense hace 62 años es premio Turing 2018 y premio Princesa de Asturias de 2022 junto a sus compañeros Geoffrey Hinton, Yann LeCun y Demis Hassabis, como 'padres' del llamado deep learning.

En una tribuna publicada en Financial Times, Bengio asegura que Europa tiene un modo de revertir su evidente retraso tecnológico en relación a la IA con respecto a potencias como EEUU y China.

El laureado especialista canadiense tiene claro que el camino de Europa debe pasar por la "verificabilidad"; esto es, la apuesta por una IA "fiable, segura y protegida".

Bengio se remite no solo a su bien fundamentada experiencia. Se apoya en un reciente de la oenegé SaferAI que detalla los "beneficios potenciales" a los que aspira Europa "si invirtiera en el desarrollo de una IA verificable.".

"Europa necesita una intervención audaz que vaya más allá del actual mosaico de programas nacionales e iniciativas de investigación. Esto implica establecer una institución de investigación especializada centrada en la investigación de vanguardia en IA fiable, segura y protegida", plantea Yoshua Bengio.

Las palabras del premio Turing y Princesa de Asturias se traducen en un mandato, el de "integrar estas prioridades en iniciativas existentes", como son las actuales Gigafábricas Europeas de IA, la Iniciativa de IA Fronteriza o el Fondo Europeo de Competitividad. Pero también significa una inversión fuerte "plurianual, específica y a gran escala, del orden de cientos de millones de euros anuales". Con todo esta partida no sería más que una fracción de lo que costaría competir en infraestructura informática.

Eso sí, Bengio marca una condición clave, que esa inversión esté coordinada a nivel europeo para responder a una necesidad del mercado. Porque el informático canadiense alerta de cómo las grandes empresas se ven obligadas a invertir en el 'aquí y ahora'; también en seguridad, por la mera lógica del mercado.

Al respecto, reconoce que la investigación en seguridad que sí recibe financiación "tiende a centrarse en soluciones rápidas, no en el trabajo fundamental necesario para establecer garantías formales de fiabilidad". Así, sentencia que "la inversión pública es esencial para superar esta brecha".

Y aunque Yoshua Bengio habla específicamente de la oportunidad de Europa, matiza que no está sola enn su lucha contrarreloj para no ceder ante China o EEUU, los gigantes del panorama geopolítico de la IA. A su juicio, "las potencias medianas de todo el mundo pueden aunar fuerzas para aunar infraestructura informática, datos especializados y talento en IA".