Llevo semanas probando el robot aspirador Mova E40 Ultra: no he visto nada igual en relación calidad-precio

Resumen: He tenido que mirar varias veces en la página web de Mova y en otros distribuidores el precio de la Mova E40 Ultra para creérmelo. Hace una semana estuve en la presentación de los nuevos robots aspiradores de la marca china en Hamburgo, pero durante las últimas semanas he probado el que es, sin duda, su líder silencioso. El E40 Ultra me parece una opción muy recomendable porque no he visto una relación calidad-precio tan acorde. Aspirado muy potente, tecnología de fregado de gama alta y una base que no necesita mantenimiento durante varios días. Recolecta el polvo de forma automática y lava y seca las mopas, que son extensibles, en cada uso. Por menos de 500 euros, es difícil un robot con unas prestaciones de gama alta.

Ventajas

Creo que no se le puede pedir más a un robot aspirador por 449 euros.

Sistema de secado de mopas con aire caliente que es una auténtica alegría.

Potencia de succión de 19.000 Pa para aspirarlo todo, todo y todo.

Mopa con mayor alcance, tecnología de fregado tremenda y mapeado inteligente muy óptimo para que nuestro hogar esté siempre limpio.

Desventajas

Es cierto que la bolsa de vaciado de polvo y suciedad no hace falta cambiarla constantemente, pero la base y la propia aspiradora si requiere una limpieza, como mínimo, semanal.

La base de carga y de autolimpiado del robot Mova E40 Ultra. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Mova E40 Ultra

Están de 'mova'. Los robots aspiradores de Mova están cambiando el sector de la limpieza del hogar. En un mercado en el que la competencia ha crecido de forma notable, la marca china ha logrado hacerse un hueco a base de ofrecer alta calidad a un precio muy ajustado.

Y en eso, creo que el robot aspirador Mova E40 Ultra no tiene rival. Lo he probado durante varias semanas en casa y me sorprende mucho las prestaciones que tiene, de clarísimo gama alta, a un precio tan ajustado de menos de 449 euros, en el momento en el que escribo este artículo.

La he probado en su característico color blanco. En cuanto a diseño, me parece muy elegante y diría que hasta más cómodo para meterse en los recovecos para dejarlo todo muy limpio. Su cepillo lateral antienredos limpia muy bien, aunque debo decir que el rodillo central he tenido que sacarlo y limpiarlo en varias ocasiones porque se enredaba un poco.

Sistema de limpieza, recarga y secado de mopas del robot E40 Ultra. Sergio Coto / El HuffPost

Cuenta con una potencia de succión de 19.000 Pa y eso lo convierte en una máquina de aspirar hasta la última mota de polvo. Igual exagero un poco, pero es cierto que no falla. De hecho, cometí el error inicial de ponerla a limpiar sin hacer el mapeado de inicio y me sorprendió. Fue capaz de recorrer toda la casa, explorando y haciendo un mapeado inteligente para terminar dejándola limpia.

Mova, que pertenece a la misma matriz que Dreame, Dreame Technology, cuenta con una app para el móvil que es muy parecida a la de la 'su hermana'. La interfaz es prácticamente igual, salvo unos ligeros cambios, pero es muy fácil de utilizar. Te gestiona cada habitación, y puedes editarlas, para poder limpiar de una forma más personalizada.

Te comparte los metros cuadrados que ha recorrido, el tiempo de limpieza y cuál es su batería actual. En el caso de utilizar la tecnología de fregado MaxiReach con sus mopas, limpia los bordes de forma muy eficaz. Pasando por todos los sitios que queramos. También te avisa en todo momento de cómo están los dos depósitos de agua que hay en la base: el de agua limpia, de 4,5 litros, y el de agua sucia, de 4 litros. Se quitan fácilmente y puedes limpiarlos y rellenarlos de forma muy sencilla.

Los dos depósitos de agua en la base del Mova E40 Ultra. En color negro, agua sucia. En color blanco, agua limpia. Sergio Coto / El HuffPost

Entre las múltiples opciones que te ofrece, al igual que en la app de Dreame, te permite aspirar, pasar la mopa, aspirar y pasar la mopa a la vez o pasar la mopa después de aspirar. Y podemos configurar la potencia de succión desde silencioso, estándar, turbo o máxima en el caso de que queramos que recoja una gran cantidad de suciedad o polvo.

Su aspirado me ha parecido una maravilla para su rango de precio. Pero el sistema de fregado diría que todavía más. Es poco habitual ver a un robot tan económico ofrecer un lavado de mopas tan acertado y, sobre todo, un secado con aire caliente. Sí tengo que decir que el primer día me llevé un minisusto, porque suena. Poquísimo, pero suena cuando está secando y merece muchísimo la pena para el trabajo que hace.

Para usa la mopa con fregado, la E40 Ultra cuenta con un depósito interno de 80 ml, que permite que las mopas se mantengan hidratadas. En mi caso, configuraba que cada 20 metros cuadrados se recargara. Aunque se puede personalizar sin problema.

El cepillo antienredos exterior del E40 Ultra, sus dos mopas y el rodillo de limpieza central. Sergio Coto / El HuffPost

Y vamos al apartado más inteligente. Además de tener una gran batería de 5200 mAh que nos hace olvidarnos de su autonomía durante cada limpieza, ya que es capaz de cubrir hasta 220 metros cuadrados con una carga, me ha sorprendido su capacidad para adaptarse al entorno.

Si un día era una silla, otro una bolsa, otro una caja o la misma alfombra, el robot aspirador de Mova se amolda a lo que le rodea. Su detección de alfombras por ultrasonidos permite adaptarse y hacer que sus mopas no mojen la alfombra. En mi caso, lo ha hecho perfecto y tras pasar no se notaba ni un poco húmeda.

Su láser de línea única hace que no se choque con nada. Es capaz de analizar todo el entorno y esquiva los objetos que se va a encontrando por el camino. Algo muy bueno para los juguetes de los niños o para nuestras mascotas. De hecho, identifica los productos de mascotas y elimina mejor el pelo de los animales.

Sin duda, por potencia, succión, sistema de fregado y un conjunto de prestaciones de gama alta, pensar que el robot Mova E40 Ultra cuesta 449 euros me parece tremendo. Y, por supuesto, es, para mí, el mejor robot aspirador en relación calidad-precio del momento.